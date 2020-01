Vilma Nissinen elää unelmaansa – SM-kultaa voittaneelta hiihtäjältä lupauksia antava kommentti: ”En näe mitään syytä...”

Unelmaansa elävä Vilma Nissinen on nousemassa talven naishiihdon komeetaksi Suomessa.

Vuokatti Ski Team Kainuu nappasi perjantaina Vöyrillä naisten parisprintin mestaruuden ennakkosuosikkien Ikaalisten Urheilijoiden ja Kainuun Hiihtoseuran nenän edestä. Voittajajoukkueen tähtenä tuikki Vilma Nissinen, 22, joka on kovaa vauhtia matkalla myös kohti kansainvälistä läpimurtoa.

– Kausi on mennyt hienosti, jopa yli odotuksen. Ajatuksissa oli päästä hiihtämään yksittäisiä maailmancup -kisoja, mutta nyt olen kiertänyt niitä säännöllisesti jo puolitoista kuukautta. Ja mikäs tämän hienompaa, hykerteli Nissinen kultamitali kaulassaan.

Nissinen on kerännyt kuluvalla kaudella myös uransa ensimmäiset maailmancup-pisteensä (30), ja kaikki merkit viittaavat tahdin vain kovenevan. Näin uskoo myös hiihtäjä itse.

– Kauden avaus Rukalla sujui lupauksia antavasti, ja sain sieltä annoksen itseluottamusta, joka on kantanut näihin päiviin saakka. Silloin kun urheilu on kivaa, tulos seuraa yleensä sen myötä. Minun kohdallani on käynyt juuri näin, enkä näe mitään syytä, miksi tahti ei jatkuisi.

Vilma Nissinen sai onnitteluhalauksen Krista Pärmäkoskelta.

Nissinen nostaa yhdeksi kulminaatiopisteeksi vuodenvaihteessa hiihdetyn Tour de Ski -kiertueen, jonka ”keltanokka” selvitti kunnialla loppuun saakka. Vaativan urakan selvittäminen toimii myös oivana lisämotivaattorina tuleville vuosille, jonne myös Nissinen on asettanut tähtäimensä.

– Kiertue ei ollut niin paha, mitä etukäteen ajattelin. Etenin siellä päivän kerrallaan ja keskityin yksittäisiin kisoihin, enkä miettinyt liian kauas eteenpäin. Ja nautin joka hetkestä. Kelit ja puitteet olivat upeita, ja kisat todella kovia. Tämä kaikki on ollut niin siistiä, tuollaisista tapahtumista olen aina haaveillut. Nyt olen päässyt elämään unelmaa, se potkii aina myös eteenpäin.

Nissisen loppukauden tavoitteet ovat selvät. Toivelistalla on lisää maailmancupin pisteitä, mutta myös arvokisamenestys on kiikarissa.

– Pääsen viimeistä vuotta alle 23-vuotiaiden MM-kisoihin, jotka järjestetään helmikuun lopussa Saksassa. Perinteisen kymmenen kilometriä väliaikalähdöllä on minulle matka, josta lähdetään tavoittelemaan mitalia. Sitten juniorivuodet ovat virallisesti ohi.

Perjantain parinsa Katri Lylynperän kanssa mestaruuden napannut Nissinen myönsi voiton olleen jopa pieni yllätys.

– Voitto ei todellakaan tullut helpolla. Ainakin omassa kropassa on tuntunut viime viikkoina vähän väsymystä, joten vire oli ennakkoon vähän arvoitus. Mutta mestaruus vaativalla radalla ja kovien naisten ympäröimänä maistuu sitäkin paremmalta, Nissinen sanoi.