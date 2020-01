Tuore SM-kultamitalisti Ristomatti Hakola puhui levottomia lehdistötilaisuudessa – ”Täytyisi melkein siittiöitä tutkia”

Ristomatti Hakolan läppä lensi Vöyrin SM-kisojen lehdistötilaisuudessa.

Jämin Jänteen kaksikko Markus Vuorela–Ristomatti Hakola kukitettiin maastohiihdon miesten pariviestin voittajina, kun he olivat etevimmät Vöyrillä järjestettävissä SM-kilpailuissa.

– Olemme syntyneet kilometrin säteellä. Kun hän on ajanut mopolla, minä olen ajanut autolla ohi, Hakola kuvaili hänen ja Vuorelan taustaa Kankaanpäässä.

Kaksikolla on ikäeroa viisi vuotta. Hakola, 28, ei olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, että he hiihtävät yhdessä SM-kultaa.

– Nyt hiihdettiin pariviestissä kultaa. Täytyisi melkein siittiöitä tutkia siltä alueelta. Aika hyviä pariviestiin vissiin, Hakola hauskuutti lehdistötilaisuudessa.

Jämin Jänteen Markus Vuorela ja Ristomatti Hakola velmuilivat SM-kullan ratkettua.

Jämin latua mestaruuteen tasoitti se, että Pohti Ski Teamin Heikki Korpelan ja Imatran Urheilijoiden Lari Lehtosen sukset sotkeutuivat kolmannella osuudella.

– Jonilla (Mäki) ja minulla oli molemmilla se mieli, että kultaa yritämme taistella. Yritin pitää sisäpuolen kuten sprintissä. Jollain oli kiire päästä väliin. Sukset menivät ihan kunnolla ristiin. Yritin päästä liikenteeseen, mutta liialla kiireellä menisi kilpailu pilalle, Korpela kertasi.

Pohti Ski Team hävisi Jämille lopulta 7,4 sekuntia.

– Harmi, että tuli pientä haveria. Toiveissa oli, että pääsisin haastamaan Ristomattia. Kultaa lähdimme hakemaan, mutta ei tämä pettymyskään ole, Mäki tuumi.

Mäki ja Korpela haastoivat haveriin asti Hakolaa ja Vuorelaa.

– Saalistettavana oleminen ei ole mukavaa, kun pitää vähän vilkuilla taakse. Mäen päällä tiesin (että voitamme), ja sitten otin laskut tarkasti. Latu oli mennyt sen verran jäälle, Hakola sanoi.

– Ristomatti teki viimeisen osuuteni helpoksi. Ei tarvinnut kuin pysyä pystyssä. Piti jättää varaa, ettei ole hapoilla, Vuorela tuumi.

Ristomatti Hakola ja Markus Vuorela pitivät ladulla parasta vauhtia Vöyrillä.

Hakolan kausi on ollut vaikea, kun tulostaso on heittelehtinyt. Hänellä on ollut monenlaisia vaivoja, jotka ovat hidastaneet menoa. Kaikki vaivat eivät hiihtäjän mukaan ole edes selvillä. Pari viikkoa sitten hän valitteli Vantaan Suomen Cupissa tukkoisuuttaan.

– Parissa viikossa olo on mennyt reilusti eteenpäin. Kroppa on erikoinen työkalu. Hakunilassa olisi voinut ajatella, että ei pääse mihinkään, mutta maailmancupissa tuli sitten muutama perus normaalimatkan hiihto, Hakola jutteli.

Vöyrillä pariviesti kisattiin vapaalla hiihtotavalla. Jämin ja Pohdin jälkeen kolmanneksi sivakoi Skiteam 105:n kaksikko Aleksi Parttimaa–Lauri Vuorinen.

Ilmajoen Kisailijat oli neljäs ja Pohti Ski Teamin kakkosjoukkue viides. Korpelan kanssa kolaroinut Imatran Urheilijat sijoittui lopulta kymmenenneksi.