Norjalaishiihtäjä Martin Johnsrud Sundby: ”Olen tuottanut poikkeuksellisen paljon lapsia”

Martin Johnsrud Sundby on saamassa jälleen perheenlisäystä.

Norjalaistähti kertoi huippu-urheilun ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista.

Norjalaisen huippuhiihtäjän Martin Johnsrud Sundbyn perheeseen on tulossa kolmas lapsi.

– Olen tuottanut poikkeuksellisen paljon lapsia ollakseni huippu-urheilija. Jokapäiväinen elämä ei ole helppoa. Sanomattakin selvä, että kolmen lapsen ja huippu-urheilun yhdistäminen tällä tasolla on vaativaa, Sundby kertoi Norjan TV2:lle.

Sundby, 35, on kärsinyt tällä kaudella selkävaivoista. Aikaa on kulunut kuntoutuksessa ja perheen parissa.

– Perheessämme vaimolla on kaksi ääntä ja kaksi poikaammekin haluavat auttaa päätöstenteossa, joten asemani on vähän kehno. Haluan olla myös hyvä isä, mutta hiihtäminen on hauskinta mitä tiedän, Sundby sanoi.

Hän pystyi palaamaan viikonloppuna maailmancupladulle selkävaivojensa jäljiltä. Sijoitus Obertsdorfin 30 kilometrin yhdistelmäkilpailussa (15 km perinteinen + 15 kilometrin vapaa tyyli) oli neljäs.

– Minua ei tunneta siitä, että juhlin neljättä sijaa, mutta olen tyytyväinen. Tärkeintä nyt on se, että selkä on kunnossa ja se kesti 30 kilometrin rasituksen, hiihtäjä sanoi.

Sundby ei paljastanut, aikooko hän tähdätä 2022 Pekingissä järjestettäviin talviolympiakisoihin. Hän kuitenkin vahvisti kilpailevansa ensi vuoden MM-kisoissa Oberstdorfissa.

Kokenut norjalaishiihtäjä on voittanut urallaan kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja useita muita arvokisamitaleita.

Olympiavoitot irtosivat 2018 Pyeongchangissa 4x10 kilometrin viestissä ja parisprintissä.