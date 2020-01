Kova hiihtopäivä – Harri Kirvesniemi nosti esiin vielä kolmannenkin suomalaisonnistujan: ”Erittäin hyvä suoritus”

Iivo Niskanen nousi palkintokorokkeelle Nove Mestossa. Perttu Hyvärinen hiihti uransa parhaan tuloksen.

Suomalaismiehet onnistuivat lauantaina hiihdon maailmancupissa Nove Mestossa Tshekissä. Iivo Niskanen oli toinen venäläisvoittaja Aleksandr Bolshunovin jäljessä vapaan normaalimatkalla. Palkintokorokepaikka oli Niskasen maailmancup-uran ensimmäinen vapaalla hiihtotavalla.

Perttu Hyvärinen ylsi uransa kovimpaan maailmancup-suoritukseen olemalla kuudes.

– Pertulla on ollut kertakaikkisen upea kausi, joka on lisäksi ollut nousujohteinen. Itseluottamusta on varmasti ruokkinut, että on huomannut, että voi haastaa kymppisakin kavereita ja nykyisin jopa kovempiakin, hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kommentoi Ilta-Sanomille.

Kirvesniemi uskoo, että Hyvärinen on nykykunnossaan hyvänä päivänä kymmenen parhaan joukossa ja huonompanakin 15 huitteilla. Hyvärinen sijoittui Tour de Skin kokonaiskisassa 14:ksi.

– Hän voi kohta oikeasti asettaa tavoitteekseen palkintopallisijan, Kirvesniemi uskoo.

Niskasen ja Hyvärisen takaa Kirvesniemi nostaa vielä kolmannen suomalaisonnistujan. Ristomatti Hakola oli Nove Mestossa 18:s. Kyseessä on ensimmäinen kerta Hakolan uralla, kun hän yltää vapaan hiihtotavan normaalimatkalla maailmancup-pisteille väliaikolähdössä.

– Hakolan hiihto on sinänsä erittäin hyvä suoritus. Kymppisakista hän jäi vain parikymmentä sekuntia, Kirvesniemi kehuu.

– Voisi siis sanoa, että kolme miestä teki omaa historiaansa.