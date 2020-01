Therese Johaug murskaavan ylivoimainen Nove Meston kympillä – Krista Pärmäkoski seitsemäs

Naiset hiihtivät 10 kilometriä vapaalla tyylillä.

Naisten hiihdon maailmancupia johtava Norjan Therese Johaug voitti 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun Tshekin Nove Mestossa näytöstyyliin.

Venäjän Natalia Neprajeva oli toinen jäi Johaugista 32,7 sekuntia maailmancupin osakilpailussa. Norjan Heidi Weng sijoittui kolmanneksi. Weng hävisi Johaugille 40,3 sekuntia.

– Mieletön kisa. Olen ollut vähän väsynyt Tour de Skin jälkeen, mutta tänään oli hyvä päivä. Lumisade sopi minulle hyvin, Johaug kommentoi FIS:n haastattelussa.

Naisten kisa hiihdettiin kevyessä lumisateessa.

Krista Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena seitsemäs. Pärmäkoski jäi Johaugista 51 sekuntia ja palkintokorokepaikasta vajaat 11 sekuntia.

– Tuntui ihan hyvältä meno. Olisin toivonut kärkipään paikkaa huomista varten. Jäi tunne, että keli saattoi hieman hidastua, kun uusi lumi jäi radan pintaan. Olisin halunnut paremman sijan, muttei kisa missään nimessä ollut katastrofi, Pärmäkoski pohti Yle Urheilun haastattelussa.

Kerttu Niskanen oli toiseksi parhaana suomalaisena 11:s. Anne Kyllönen hiihti 18:ksi, Vilma Nissinen oli 40:s ja Johanna Matintalo 44:s.

Alun perin lauantain väliaikalähtökilpailu piti hiihtää perinteisellä hiihtotavalla, mikä olisi sopinut suomen ykkösnimille.

Lumen niukkuuden vuoksi päätettiin jo viikko sitten, että lauantain kisat hiihdetään sen sijaan vapaalla ja sunnuntain takaa-ajot perinteisellä hiihtotavalla.

– Kolmossijaan on 10 sekuntia, joten kaikki on mahdollista. Huomenna pitää olla hyvä päivä, koska tiedossa on nopea rata. Hereillä pitää olla koko ajan, Pärmäkoski alusti sunnuntaita Ylelle.