Näin Marja-Liisa Kirvesniemen arki pyörii nykyään: paljastaa saavansa edelleen monenlaista palautetta – ”En vähällä sano rumasti”

Marja-Liisa Kirvesniemi kertoi Urheilugaalassa elävänsä nykyään rauhallista arkea.

Entinen hiihtäjä ja kolminkertainen olympiavoittaja Marja-Liisa Kirvesniemi saapui perinteisesti Urheilugaalaan, jota vietetään torstai-iltana Hartwall Arenalla.

Kirvesniemi kuuluu Suomen menestyneimpiin urheilijoihin. Hän kertoikin tulevansa alan suurimpaan gaalaan aina yhtä mielellään.

– Tämä on vuotuinen mukava yhteistapahtuma urheilijalle. Täällä ainakin saa tavata niitä tuttuja vuosien varrelta. Tämä on vain kerran vuodessa, niin yritän aina järjestää niin että pääsen tänne tulemaan, Kirvesniemi sanoi.

Kirvesniemi lopetti aktiiviuransa vuoden 1994 olympiakisojen jälkeen. Sittemmin hän toimi yrittäjänä omassa hoitolassaan Simpeleen Hoitola Oy:ssä, jonka toiminta päättyi vuonna 2015. Yritystoiminta ajautui päätökseensä Kirvesniemen terveydellisistä syistä.

Nykyään arki pyörii rauhalliseen tahtiin.

– Harrastan paljon hyötyliikuntaa, aika paljon kaikkea järjestelyä ja touhua. En ole enää hoitolayrittäjä. Yrityshomma ja työ oli sellaista mitä olisin tehnyt, mutta oikeasti jäin yksin siihen. Oli pakko olla itselle armollinen. Siinä oli niin paljon muitakin asioita, jotka vaikutti omaan jaksamiseen. Ennemmin jätän sen homman, Kirvesniemi muisteli.

Hän kertoikin viettävänsä nyt eläkepäiviä.

– Tavoitteitakin on, mitä aion tehdä jatkossa, mutta aika näyttää. Jos joku loppuu, niin tilalle pitäisi saada jotain uutta. Työ tai harrastus, ettei tipu tyhjän päälle. Olen kiinnostunut omalta kohdaltani kertomaan, että mitä se voi olla, kun lopettaa uran ja ei olekaan ihan selvää kuvioita, Kirvesniemi kertoi vakavana.

Nykyään ex-hiihtäjä on kiinnostunut ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta, liikunnasta ja ravinnosta.

– Omalla tavallaan on tullut itserakkaaksi, että jätän sellaiset asiat pois mitä en pysty hoitamaan itse. On hienoa, että minulla on paljon ystäviä, jotka ei ymmärrä kilpahiihdosta tai urheilusta mitään, Kirvesniemi kiitteli.

Marja-Liisa Kirvesniemi on Suomen menestyneimpiä maastohiihtäjiä.

Urheilua hän kertoi seuraavansa edelleen aktiivisesti tv:stä.

– Kyllä olen katsonut kaikki, Kirvesniemi hymyili.

– Epäonnistumisia tulee kaikilla, oli urheilija tai ei. Virheratkaisuja on jokainen tehnyt. Itse olen kokenut sen, että vastoinkäymiset on ollut parhaita kasvattajia urheilussa ja elämässä, Kirvesniemi lisäsi.

Kirvesniemi mainitsi saaneensa vuosien varrella monenlaista palautetta. Silloin hän pyrkii aina keskittymään negatiivisen sijaan positiiviseen.

– Itse kun on monenlaista palautetta puhelimitse ja tekstiviestitse saanut, niin pysähtyy. Ulkoilen koiran kanssa paljon ja lähden pois tilanteesta. Mieli piristyy, kun liikkuu luonnossa eikä jää ikäviä asioita miettimään. En vähällä sano rumasti toiselle, mutta jos tarve vaatii, niin sitten on osattava tehdä ratkaisuja, Kirvesniemi kertoi.

