Kuvat: Antti Tuisku raastoi räkä poskella Tour de Skin hurjan loppunousun ylös – näin Harri Kirvesniemi analysoi suoritusta

Poptähti Antti Tuisku pani hiljattain kuntonsa koetukselle.

Jos nyt jaksan viel tän yhden mäen yli / Onks sen jälkeen uusi mäki / Onks sen jälkeen vielä mäki? / Jaksaa, jaksaa / Ja-ja-ja-jaksaa, jaksaa / Jaksaa, jaksaa

Antti Tuisku lauloi näin vuonna 2017 julkaistussa hittikappaleessaan Mä hiihdän. Hänen ei täytynyt miettiä laulun kysymyksiä sunnuntaina, kun hän osallistui Val di Fiemmessä Rampa con i Campioni -kisaan, sillä siinä hiihdettiin ylös vain yksi mäki.

Se mäki oli tosin huomattavasti tavallista korkeampi. Se oli Alpe Cermisin laskettelurinne, eli sama mäki, jossa hiihdetään Tour de Skin raastava loppunousu.

Kilpailu, johon Tuisku osallistui, oli kutsuvieraille ja kuntoilijoille tarkoitettu mahdollisuus testata omia voimiaan huippuhiihtäjätkin suorituskykynsä äärirajoille pakottavassa mäessä.

Ladulle lähti 170 hiihtäjää, ja Tuisku sijoittui 137:nneksi. Voiton vei venäläinen ex-hiihtotähti Aleksandr Legkov, joka voitti 50 kilometrin olympiakultaa Sotshissa 2014.

Legkovin aika oli 30.40,6. Tuiskulla kului yhteensä yhdeksän kilometrin matkaan 55.48,4, eli lähes kaksi kertaa enemmän aikaa kuin Legkovilla. IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kehui kuitenkin poptähden suoritusta.

– Itse en ole koskaan hiihtänyt Alpe Cermisiä ylös, mutta olen joskus käynyt laskettelurinteessä hiihtämässä ja tiedän, kuinka rankkaa se on. Tour de Skin loppunousu on vielä paikoin normaalia laskettelurinnettä jyrkempi, eli kyllä se kovaa kuntoa vaatii! Kirvesniemi sanoo.

– Lisäksi siinä on osattava hiihtääkin, että saa suksen edes jollain tavalla liukumaan mäessä eikä tarvitse ihan koko matkaa kävellä luistelusukset jalassa ylös. Antin aika edellytti sitä, että siellä on pitänyt hiihtääkin.

Antti Tuisku veti itsensä äärirajoille ja oli maalissa lopen uupunut.

Kilpailussa hiihdetään ensin Alpe Cermisin juurelle. Loppunousulla on mittaa reilut kaksi ja puoli kilometriä, jonka aikana nousumetrejä tulee hurjat 400. Tuiskulla nousuun kului aikaa reilut 35 minuuttia, parhailla miehillä puolet vähemmän.

Harri Kirvesniemen mukaan suora aikavertailu esimerkiksi 10 kilometrin juoksun tapaan on kuitenkin väärä tapa lähestyä asiaa.

– 10 kilometrin juoksu tupla-ajassa huippujuoksijoihin nähden on kymmenen kertaa helpompi urheilusuoritus kuin Alpe Cermisin kapuaminen ylös tupla-ajassa huippuhiihtäjiin nähden, Kirvesniemi arvioi.

”Tuisku on hyväkuntoinen aktiivikuntoilija”

Hiihdon maailmanmestari Kirvesniemi arvioi, että Tuisku, 35, on tehnyt runsaasti töitä kuntonsa eteen. Takana täytyy olla kovaa kestävyysharjoittelua ja myös ainakin toisinaan vauhdikasta liikuntaa.

– Tuisku on hyväkuntoinen aktiivikuntoilija. Ihan normaalikuntoilija ei kykene sellaisiin suorituksiin kuin hän. Kun noin jyrkkää mäkeä kapuaa noin pitkän ajan, se vaatii hyvää kuntoa, kohtuullisen hyvää lihaskestävyyttä ja vielä kohtuullisen hyvää hiihdon taitotasoa, Kirvesniemi analysoi.

– Tuiskuhan on kotoisin Rovaniemeltä, joten hänellä on varmasti paljon hiihtopohjaa nuoruusajoilta. Suksilla liikkuminen on kuitenkin aika lailla eri asia kuin vastaavantyyppisen suorituksen tekeminen jalkaisin, joka on enemmän kunnosta riippuva asia. Suksilla tuolla lailla meneminen vaatii hiihtämisen taitoa.

Antti Tuisku poseerasi hiihdon jälkeen ylpeänä mitali kaulassaan.

Antti Tuisku on suuri hiihtofani, joka seuraa lajia intohimoisesti. Hän on Krista Pärmäkosken ystävä, ja hiihtäjä ja poptähti ovat jopa harjoitelleet yhdessä. Harri Kirvesniemikin on nähnyt Tuiskun ladun varressa useaan otteeseen.

– Salpausselällä taisimme yhtenä vuonna olla samassa väliaikapaikassa melkein koko kisojen ajan. Suksilla emme tosin ole koskaan olleet yhdessä.

Antti Tuisku hiihti Alpe Cermisin ylös yhtä matkaa Krista Pärmäkosken managerin Aki Pajunojan kanssa. Pajunoja on entinen kilpahiihtäjä.