Norjassa hämmästeltiin, miksi Therese Johaug vaikeni kahdesta sisaruksestaan

Therese Johaugin kiitospuhe Norjan urheilugaalassa herätti huomiota.

Therese Johaug palkittiin Norjan urheilugaalassa viime lauantaina Vuoden naisurheilijana. Seefeldin MM-kisojen hiihtokuningatar oli tuolloin kisamatkalla Tour de Skissä, mutta hän osallistui gaalaan videolinkin välityksellä.

Kiitospuheessaan Johaug, 31, mainitsi nimeltä yhden perheenjäsenensä, pikkuveljensä Karstenin, jota Johaug on aikaisemminkin ylistänyt julkisesti.

Sen sijaan Johaugin kahta muuta sisarusta, pikkusisko Veronikaa ja isoveli Joakimia, ei taaskaan nimetty erikseen kiitospuheessa. Norjalaislehti Dagbladet ihmetteli asiaa ja kysyi Johaugilta, miksi hän vaikenee Veronikasta ja Joakimista.

Johaug vakuutti lehdelle, että hänellä on erinomaiset välit kaikkiin kolmeen sisarukseensa. Karstein on kuitenkin hiihtotähdelle urheilullisesti erityisen tärkeä, sillä kaksikko harjoitteli yhdessä Therese Johaugin dopingpannan aikana.

– Veronika, Karstein ja Joakim ja koko muukin perhe on aina tukenut ja tukee yhä uraani. Veronika on heistä se, joka ei harrasta hiihtoa, joten hän auttaa minua rentoutumaan. Hän on minulle tärkeä etenkin elämäni ei-urheilullisessa puolessa, kun taas Karsten on ollut tärkeä osa urheiluani, Johaug selitti Dagbladetille.

”Aina hauskaa yhdessä”

Karsten Johaug on itse Skandinavian cup -tason hiihtäjä. Hän on aikaisemmin kertonut Dagbladetille, että Veronika ja Joakim haluavat pitää matalaa profiilia eivätkä nauti julkisuudesta olympia- ja MM-kultamitalistisiskonsa Theresen siivellä.

– Olemme kuitenkin hyvin läheinen sisarusparvi. Olemme usein yhteyksissä ja meillä on aina hauskaa yhdessä, Karsten Johaug sanoo.

