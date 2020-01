Ilmakuva karusta lumitilanteesta: ex-maajoukkuehiihtäjä Anssi Pentsinen perusti hiihtokoulun Helsinkiin – lumipula tuonut haasteita

Etelä-Suomen syksyä muistuttava talvi huolettaa uransa päättäneitä maajoukkuehiihtäjiä Anssi Pentsistä ja Martti Jylhää.

Entinen Suomen maajoukkueen hiihtäjä Anssi Pentsinen päätti hiihtouransa viime keväänä. Tänä talvena Pentsinen on vetänyt Hiihtokoulu.fi-nimistä projektia, joka tarjoaa Helsingin Paloheinässä hiihdon opetusta, valmennusta sekä välinevuokrausta ja suksihuoltoa.

Etelä-Suomen surkea lumitilanne on kuitenkin tuonut vetäjille harmaita hiuksia hiihtokoulun ensimmäisen talven aikana. Hiihtokoulussa on järjestetty talvella harjoituksia jokaisena päivänä, mutta Paloheinän ladulle hiihtäjät pääsivät vasta tänä tiistaina.

Suksireitin pituus ei aiheuta hurraa-huutoja, sillä Paloheinässä oli ainakin aiemmin tällä viikolla käytössä vain 500 metrin ladunpätkä.

Pentsisen mukaan hiihtokoulun ideana oli tarjota opetusta Paloheinän golfkentällä, jotta kurssilaiset eivät ole muiden ladunkäyttäjien kanssa samaan aikaan reitillä. Tämä on kuitenkin jäänyt haaveeksi.

– Olemme rajanneet ryhmäkokoja erittäin pieneksi ja käyneet marginaalisilla ryhmillä kokeilemassa, ettei viedä muilta tilaa ladulla, Pentsinen kertoo.

Kautensa hiihtokoululaiset aloittivat loka-marraskuun vaihteessa Imatralla järjestetyllä leirillä. Muuten kauden aikana on hiihdetty vain Oittaan ja Hakunilan tykkilumilla. Hakunilassa on määrä kisata ensi viikolla maastohiihdon Suomen cupin kilpailut, mutta niiden järjestäminen on hankaloitunut lumipulan takia.

– Ladut ovat olleet olosuhteisiin nähden hyväkuntoisia, siitä on annettava kiitosta laduntekijöille. Ne ovat kuitenkin todella lyhyitä käyttäjämäärään nähden, 33-vuotias Pentsinen harmittelee.

– Innokkaammille harrastajille ladut toimivat varmasti nytkin hienosti, mutta eihän se varsinaisesti hiihdon syvintä olemusta ole, missä sitten tehdään pidempiä matkoja. Lajiin pääsee kuitenkin kiinni lyhkäisillä reiteillä.

Säilölumi voi ratkaista paljon etelässäkin

Pentsinen uskoo, että ilmastonmuutokseen haetaan eri sektoreilla kiivaasti ratkaisuja. Entisellä huippuhiihtäjällä on oma ehdotuksensa Etelä-Suomen hiihtokausien venyttämiseen entisiin mittoihinsa.

– Hiihtourheilun näkökulmasta säilölumilatujen tekeminen myös etelään voisi olla yksi ratkaisu. Lumen säilöminen saattaa kuulostaa turhaltakin touhulta, mutta käyttäjien ja liikuntaharrastajien määrään nähden ladut ovat pohjoisempana ainakin olleet myös kustannustehokkaita.

– Lumen säilömisen kautta pystyttäisiin avaamaan kausi aikaisemmin ja mahdollisesti tykkilumella jatkamaan eteenpäin. Joulukuussa pakkasten tullessa voisi olettaa, että Helsingissäkin pystyisi hiihtämään joulukuun alusta maaliskuun loppuun keskeytyksettä. Usein näin on ollutkin tykkilumella, mutta tällaisilla ratkaisuilla voisi saada reittejä pidemmäksi.

Parhaiten sprinttihiihtäjänä menestynyt Pentsinen työskentelee tätä nykyä betonifirma HB-Betonilla avainasiakaspäällikkönä, mutta talvella mies on keskittynyt puhtaasti hiihdon opetukseen ja valmennukseen.

Laittavatko tällaiset talvet miettimään elinkeinon kannattavuutta?

– Olemme vielä startup-yritys, ja tämä talvi on meidän ensimmäinen, mutta ei meille helpointa talvea suotu konseptin avaukseen. Tämä on kuitenkin monivuotinen projekti. Katsotaan jatkossa, onko tässä järkeä ja löytävätkö asiakkaat tällaisina talvina palveluiden pariin, mutta ei tämä mitenkään asioita helpota.

”Ei kiinnosta lähteä ajamaan sitä 500 metrin latua”

Pentsisen ohella aktiiviuransa viime kauteen päättänyt Martti Jylhä on ollut näkyvästi esillä ilmastonmuutoksen ehkäisemisen puolestapuhujana. Jylhä on toiminut aktiivisesti muun muassa Protect Our Winters -kampanjan lähettiläänä.

Nykyään Jylhä toimii muun muassa kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n urheilijakomissiossa puheenjohtajana. Etelä-Suomen lumitilanteesta hän on harmissaan.

– Onhan se harmillinen tilanne. Kun on tottunut siihen, että talvella on lunta, niin onhan tuo aika karun näköistä. Ennusteetkaan eivät taida kovin hyvää luvata, Lausannesta Nuorten olympialaisista tavoitettu Jylhä sanoi.

Jylhä toimii tapahtumassa Suomen joukkueen urheilijalähettiläänä.

– Suomalaisuuteen kuitenkin jotenkin kuuluu se, että talvella hiihdetään.

Sprinttitykki kertoo hiihtäneensä Etelä-Suomessa tänä talvena vain kahdesti Espoon Oittaalla. Ensimmäisellä kerralla latu oli 700 metriä pitkä ja toisella 1,5 kilometrin pituinen.

Joulunsa Jylhä vietti Vuokatissa. Kainuun kinosten keskellä Jylhä kertoi hiihtäneensä jokaisena päivänä.

– Rehellisesti sanottuna ei kiinnosta lähteä ajamaan sitä 500 metrin latua Paloheinään tässä kohtaa, kun joskus on tullut hiihdettyä vähän enemmänkin, Jylhä julistaa.

Viime vuoden Urheilugaalassa Vuoden esikuva -palkinnon ehdokkaana ollut Jylhä, 32, peräänkuuluttaa päättäjien vastuuta taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Toisaalta tekisi mieli ajatella, että olisi oikein jos koko talvena ei tulisi Helsinkiin lunta. Sittenpähän nähtäisiin, aletaanko tähän tilanteeseen heräämään, Jylhä päräyttää.

– On tärkeää, että asia on koko ajan pinnalla ja päätöksentekijöille laitetaan painetta. Se kuitenkin ratkaisee loppupeleissä.

FIS:n pestissään suomalainen on päässyt keskustelemaan lajin tulevaisuudesta kansainvälisissä ympyröissä.

– Sitä kautta olen pystynyt laittamaan oman lajin pariin painetta, että siellä tehtäisiin kestävämpiä valintoja. Pientä heräämistä alkaa olla.