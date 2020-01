Norjan maajoukkuevalmentaja valotti taustoja Östbergin mystisestä starttikiellosta

Ingvild Flugstad Östberg jäi yllättäen ennen kauden alkua sivuun lääkärien määräyksestä.

Yksi hiihtopiirien tämän kauden isoista puheenaiheista on ollut norjalaishiihtäjä Ingvild Flugstad Östbergin mystinen ”kilpailukielto”.

Hieman ennen maailmancupin kisojen alkua tuli tieto, että Norjan maajoukkuelääkärit olivat asettaneet hiihtäjän starttikieltoon. Kun Östberg palasi maailmancupin kisoihin Tour de Skin alkaessa, ei ollut ihme, että norjalainen on ollut iso puheenaihe.

Östberg itse ei ole halunnut avata tarkemmin starttikiellon syytä.

– Jotkin asiat ovat henkilökohtaisia, eikä kaikilla ole oikeutta tietää. Sitä pitää kunnioittaa, vaikka jonkun mielestä minun pitäisikin kertoa enemmän, Östberg kommentoi tilannetta.

Nyt norjan maajoukkuevalmentaja Ole Morten Iversen on avannut Tour de Skillä mainiosti menestyneen Östbergin starttikiellon syytä hieman enemmän. Iversenin mukaan Östberg ei ollut noudattanut harjoitussuunnitelmaa ja oli harjoitellut suunniteltua enemmän harjoituskaudella.

– Jos hän olisi noudattanut suunnitelmaa, asiat eivät ehkä olisi johtaneet ongelmiin. Mutta näin voi käydä, kun venytät rajoja koko ajan. Luulen, että syksyllä rajaa venytettiin liian pitkälle, Iversen sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan.

– Kun katsomme nyt mitä hän on tehnyt, hän on tehnyt vähän enemmän kuin oli suunniteltu. Harjoitusinnosta on tullut vähän liian iso.

Iversen ei kuitenkaan ole kriittinen harjoitusmäärän suhteen, sillä raja on ylitettävä, mikäli aikoo olla maailman paras.

Östberg ei halunnut kommentoida NRK:lle Iversenin kommentteja.

Östberg on Tour de Skin kokonaiskisassa toisena vain 19 sekuntia perässä johtavaa Therese Johaugia. Tour de Skitä on jäljellä kaksi osakilpailua. Lauantaina hiihdetään perinteisen sprintti ja sunnuntaina perinteinen päätöskisa, joka päättyy pitkään nousuun.