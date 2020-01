Harri Kirvesniemi löysi selvän syyn Iivo Niskasen tuskaiselle Tour de Skille – ”En jaksanut missään vaiheessa uskoa siihen”

Krampeista kärsineen Iivo Niskasen sunnuntaista tuli tuskien taival. Harri Kirvesniemi muistuttaa, että Niskanen oli Tour de Skin osalta käytännössä ensikertalainen.

Suomalaismiesten osalta maastohiihdon Tour de Ski huipentui kaksijakoisissa tunnelmissa. Tuskallisista krampeista ja keuhko-ongelmista kisan aikana kärsinyt Iivo Niskanen jäi kärjestä Alpe Cermisin nousussa yli kaksi minuuttia ja valahti kokonaiskilpailussa viidenneltä sijalta kymmenenneksi.

Perttu Hyvärinen sen sijaan jatkoi erinomaisia otteitaan myös sunnuntaina. Hän oli loppunousussa puoli minuuttia Niskasta nopeampi ja päätti Tour de Skin komeaan 14:nteen sijaan.

Kovilla tavoitteilla kiertueelle lähteneen Niskasen urakka sai sunnuntaina alavireisen päätöksen. Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi uskoo, että vasta ensimmäistä kertaa Tour de Skin loppuun asti hiihtäneen Niskasen kokemattomuus yhdeksän päivän raastavasta rääkistä näkyi sunnuntaina.

– Ehkä kolmen joukkoon pääseminen kokonaiskilpailussa olikin epärealistinen tavoite Iivolle, en itse jaksanut oikein missään vaiheessa siihen uskoa, Kirvesniemi pohti Ilta-Sanomille.

– Nyt alkoi kenties näkyä se, että Iivo ei ole vielä tottunut tällaiseen perättäisten päivien kilpailemiseen. Krampithan johtuvat monesti kovasta rasituksesta, kroppa ei ole vain kestänyt kokonaisuutta. Kokonaissijoitus tuli vähän alakanttiin, jos hän olisi viiden kuuden joukossa kestänyt niin se olisi ollut hyvä suoritus käytännössä ensikertalaiselle, Kirvesniemi arvioi.

Niskanen latasi ennen kautta rohkeaksi tavoitteekseen taistelun normaalimatkojen maailmancupin voitosta. Vaikka Tour de Skin kärkikolmikko Aleksandr Bolshunov, Sergei Ustjugov ja Johannes Hösflot Kläbo ovatkin pistetaulukossa nyt jo kaukana karussa, kokee Kirvesniemi, että Niskasen kannattaa pitää kiinni suunnitelmastaan kiertää ahkerasti maailmancupin kilpailuja läpi kauden.

– Se kantaa tällaisena välivuotena eniten hedelmää ja antaa mahdollisuuden arvioida omia kykyjään jatkossa, että miten kovasti kannattaa jatkossa panostaa maailmancupin kokonaiskilpailuun ja miten paljon taas sitten yksittäisiin arvokisoihin, kuten Iivo on tehnyt aiemmin.

– Urheilijat ovat aina yksilöitä ja vaikka kuinka kovaa harjoittelee, niin kaikista ei välttämättä tule sitä urheilijaa, joka pystyy pitämään kovaa kuntoa yllä läpi pitkän kauden, Kirvesniemi muistuttaa.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi suomalaisten suorituksia Tour de Skillä kaksijakoisissa tunnelmissa.

Perttu Hyvärisen suuntaan Kirvesniemi jakaa varauksettomia kehuja. 28-vuotias hiihtäjä oli vuodenvaihteen klassikkokiertueella vakuuttavassa iskussa.

– Pertulta kokonaisuutena erittäin hyvä kiertue. Parin kolmen ensimmäisen kisan jälkeen tämän päivän suoritus ei enää yllättänyt, ja kokonaiskilpailusijoitusta merkityksellisempää on se, että Perttu pystyi hiihtämään erittäin vahvasti ja tasaisesti läpi koko kiertueen.

– Hän on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin aikaisemmista kausista. Tämä on varmaan aika lähellä sitä todellista tasoa, missä hän maailmalla yleishiihtäjänä on.

Perttu Hyvärinen taisteli Tour de Skin kokonaistuloksissa hienosti 14:nneksi.

Tour de Skin miesten kokonaiskilpailun voiton nappasi Venäjän Bolshunov, joka tylsytti laskettelumäkeä kivuttaessa maanmiehensä Ustjugovin haasteen. Kolmanneksi taipunut Kläbo jäi lopulta venäläisistä yli minuutin päähän.

– Bolshunov on hyvässä kunnossa ja erittäin hyvä kestämään perättäisiä kisoja. Hän hiihtää koko ajan entistä viisaammin ja on kehittynyt taktisesti todella paljon, Kirvesniemi kehaisee 23-vuotiasta venäläistykkiä.

Kirvesniemi jäi harmittelemaan sitä, että tämän vuoden huipennus Alpe Cermisissä kilpailtiin tavallisesta takaa-ajoformaatista poiketen yhteislähtönä, mikä helpotti jossain määrin Bolshunovin tehtävää.

– Olisi ollut todella mielenkiintoista nähdä takaa-ajohuipennus. Jos Ustjugov olisi ajanut Bolshunovin kiinni, olisivat molemmat joutuneet keskittymään siihen, kumpi on lopussa terävämpi. Nythän Bolshunoville riitti Ustjugovin peesailu.

Johaugin ylivoima häkellyttää, Kyllönen onnistui upeasti

Naisten Tour de Ski päättyi odotetun hiihtäjän juhliin. Therese Johaug oli Alpe Cermisin nousussa täysin omaa luokkaansa, ja voitto Tour de Skin kokonaiskilpailun kolmatta kertaa urallaan. Eroa kokonaiskilpailun toiseksi yllättäen ennen Norjan Ingvild Flugstad Östbergiä yltäneeseen Venäjän Natalia Nerpjajevaan kertyi minuutti ja 11 sekuntia.

– Siinä ei tarvitse edes kelloa katsoa, että tietää kuka liikkuu parhaiten. Hän on teknisesti hyvä, hapenotto-ominaisuuksiltaan ylivoimainen ja lihaskunnoltaan hirvittävän kova. Se on sellainen paketti, ettei muilla ole mitään jakoja, Kirvesniemi päivittelee.

Therese Johaug juhli kolmatta kertaa Tour de Skin voittoa.

Suomalaisnaisten osaltakin kärkikaksikon osalta tunnelmat jäivät kaksijakoisiksi. Anne Kyllösen (kokonaiskilpailun 13:s) suorituksesta Kirvesniemi ilahtui, mutta Kerttu Niskaselta (kokonaiskilpailun 11:s) hiihtolegenda odotti parempaa.

– Anne oli jopa vielä suurempi positiivinen suomalaisyllättäjä kuin Perttu. Eväitä olisi ollut tosin jopa parempaankin, mutta pari taktista vauhdinjakovirhettä Toblachin väliaikalähdössä ja Val di Fiemmen yhteislähtö heikensivät kokonaissijoitusta. Kokonaisuutena kuitenkin hienoa, että Anne on palannut tuommoiselle tasolle.

Niskasen matka kamppailuun esimerkiksi sijoituksista kuuden parhaan joukkoon on tällä hetkellä Kirvesniemen mukaan huolestuttavan pitkä.

– Kertun osalta odotin ilman muuta vähimmäistavoitteena kympin sakkiin sijoittumista. Kunto ei varmaan ihan ollut kohdallaan, ja se näkyi hiihtämisessä teknisestikin; kroppa ei toiminut sillä tavalla, kun pystyisi toimimaan.