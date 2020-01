Karmea takaisku viime hetkellä! Ruotsin tähti ei pysty hiihtämään Tour de Skitä loppuun – ”Hän on valtavan pettynyt”

Ruotsin hiihtotähti Ebba Andersson joutui viime hetkellä jäämään sivuun Tour de Skin päätöskilpailusta.

Tieto Ebba Anderssonin poisjäännistä tuli vain tunteja ennen kilpailun alkua sunnuntaina. Ruotsin joukkue tiedotti, että 22-vuotias maailmanmestari on vilustunut eikä pysty hiihtämään.

– Huomasimme tilanteen aamulla. Ebballa on tavallisia vilustumisoireita ja karhea kurkku. Vaikka päätös poisjäännistä oli vaikea, se oli myös itsestäänselvä. On mahdotonta sanoa, mistä sairastuminen johtuu, maajoukkuelääkäri Magnus Oscarsson sanoi Expressenille.

Andersson oli Tourin kokonaiskisassa kuudennella sijalla. Hyvä hiihto Alpe Cermisin raa’assa mäessä olisi voinut nostaa hänet vielä koko kiertueen palkintopallille asti, sillä eroa kolmantena olevaan Venäjän Natalia Neprajavaan oli 53 sekuntia.

– Hän on valtavan pettynyt. Kun muu joukkue lähtee kilpailuun, hänen pitää jäädä hotellille, Oscarsson kuvaili Anderssonin tuntoja.

Norjan Therese Johaug johtaa naisten kokonaiskilpailua ennen päätösmatkaa. Kakkosena on Johaugin maannainen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, joka on vain kolme sekuntia Johaugia perässä. Kerttu Niskanen on parhaana suomalaisena kokonaiskisan 14. sijalla.