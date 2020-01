Loppunousu huipentaa Tour de Skin – Harri Kirvesniemi povaa miesten kisaan huimaa voittotaistelua

Alpe Cermisin loppunousu huipentaa Tour de Skin. Kilpailumuoto muuttaa kisan luonnetta.

Maastohiihdon Tour de Ski päättyy tänä vuonna historiallisesti. Aiemmista 13 Tour de Skin -kiertueesta poiketen legendaarinen Alpe Cermisin loppunousu kisataan yhteislähtönä. Aina aiemmin laskettelurinnettä on taivallettu takaa-ajona.

Vapaan hiihtotavan loppunousuun on sekä miesten että naisten puolella jännittävät lähtökohdat. Erityisesti miesten kisasta on odotettavissa herkullinen. Alpe Cermisin valloitukseen pääsee ykkösenä Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Vain sekunnin päässä hänestä kärkkyy Venäjän Aleksandr Bolshunov.

Toinen vahva venäläinen Sergei Ustjugov on Kläboa 15 sekuntia perässä.

– Siinä mielessä todella harmi että kisa käydään yhteislähtönä, kun tänä vuonna olisi tullut todella tasainen kilpailu, kärkipää on niin tasainen, Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi miettii.

Harri Kirvesniemi on IS:n hiihtoasiantuntija.

Kirvesniemen mukaan yhteislähtö luonnollisesti muuttaa kisan luonnetta ja taktisia kuvioita.

– Esimerkiksi kärkikolmikko tulee varmasti kyttäilemään toisiaan hyvin tarkasti. Nousun hiihtäminen porukassa on kuitenkin erilaista kuin mitä se olisi ollut takaa-ajona.

– Naisten kisassakin on paljon jännitystä, mutta kyllähän tämä miesten kisa on harvinaisen hyvä huipennus. Ja kukaan näistä kärkikolmikon miehistä ei ole täysin omimmillaan loppunousussa. Kaikki ovat hyviä, mutta se ei ole kenenkään ihan ykkösvahvuusaluetta.

Iivo Niskanen eteni lauantaisessa sprintissä välieriin, mutta karsiutui finaalista.

Suomen Iivo Niskanen lähtee loppunousuun viidenneltä sijalta. Aikaa kärkeen on sekuntia vajaat kaksi minuuttia. Kärkikolmikoon ei siis hyvin todennäköisesti ole asiaa, mutta neljännestä sijasta Niskanen taistelee. Kirvesniemi nostaa Niskasen suurimmaksi vastustajaksi kuudentena olevan Norjan Sjur Röthen. Röthen ero Niskaseen on vaivaiset kaksi sekuntia.

– En jaksa uskoa, että Iivo olisi ihan parhaiden joukossa Alpe Cermisin nousussa. Se on kuitenkin sitä jyrkkää kipuamista ja se on Iivolle toistaiseksi luistelussa se melkein heikoin osa-alue. Toisaalta Iivolla on hyvä hapenotto-ominaisuudet, Kirvesniemi analysoi.

Naisissa norjalaisten kolmoisvoitto?

Naisten puolella kokonaiskisan johtajan keltainen liivi yllään Alpe Cermisiin starttaa odotettu nimi, Norjan Therese Johaug. Kolmen sekunnin päässä on maannainen Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Kyllähän Johaug on tietysti ehdottomasti se etukäteen vahvin. Seuraavaksi vahvimmat loppunousija ovat etukäteen Ingvild Flugstad Östberg ja Heidi Weng. Todennäköisesti Johaug menee menojaan ja Östberg ja Weng ovat ne, jotka taistelevat kovimmin kakkossijasta, Kirvesniemi uskoo.

Therese Johaug (vas.) on Tourin kokonaiskilpailun suurin voittajasuosikki naisten puolella. Ratkaisevatko Ingvild Flugstad Östberg (kesk.) ja Heidi Weng kakkospaikan kohtalon?

Ruotsalaisittain lauantainen sprinttipäivä oli siinä mielessä synkkä, että loppunousussa ennakolta kova Ebba Andersson karsiutui heti alkuerässä. Hän lähtee nyt Alpe Cermisiin kuudennelta sijalta, 1.07 minuuttia Johaugista.

– Hän menetti aika paljon asetelmia. Aika pelottavasti näyttää siis norjalaisten kolmoisvoitolta, Kirvesniemi sanoo.

Naisten kisa alkaa sunnuntaina kello 14.15 ja miesten kello 16.15.