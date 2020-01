Läpimurtoa tekevä Perttu Hyvärinen on tuulahdus hiihdon vanhoista ajoista – ”Talikko on heilunut enemmän kuin lääkäri määrää”

Aikanaan lähes kaikki hiihtäjät olivat kuin Perttu Hyvärinen. Nyt hän on poikkeus.

Takavuosina lähes kaikki kovan tason suomalaishiihtäjät tulivat maaseutuympäristöstä, jossa raskaat maa- ja metsätyöt muodostivat jopa pääosan sulan maan harjoittelusta.

Nyt tätä taustaa edustaa A-maajoukkueessa käytännössä ainoana enää Perttu Hyvärinen. Kotitilalla Riistavedellä ei voinut kääntää kylkeä, kun navetta- ja peltotyöt odottivat tekijäänsä.

– Paskatalikko on heilunut enemmän kuin lääkäri määrää. Samoin rehulapio ja aika monet muutkin maatalon tarvekalut. Navetta meillä tyhjeni vasta kahdeksan vuotta sitten, Hyvärinen muisteli torstaina ennen suksitestejään Val di Fiemmen hiihtostadionilla.

Ikuiseksi lupaukseksi jo leimattu urheilija on tällä kaudella tekemässä lopullista kansainvälistä läpimurtoaan, ja kotoa opittu työn etiikka on tullut enemmän kuin tarpeeseen.

– Kotoa olen oppinut ainakin sen, että paskaisetkin hommat on jonkun hoidettava, otettava niistä vastuu. Karjatilalla ne ovat kirjaimellisestikin paskaisia. Jos en minä tee, niin jonkun muun on tehtävä. Ja olihan se kaikki jälkikäteen ajatellen tosi hyvää treeniä.

Traktorinpukille isä laski poikansa jo silloin, kun tuulilasin takaa näkyi lähinnä hieman päälakea.

– Yhden jalan voimat eivät silloin riittäneet painamaan kytkintä, mutta pystyi sitä painamaan kahdellakin jalalla.

Hyvärinen oli suuren äärellä jo kaudella 2016–17, joka alkoi erinomaisesti. Juuri Tour de Skillä iski iso väsymys, joka ei taittunut Lahden MM-kisoihin mennessä. Kesällä 2017 iski vaikea alipalautumistila, josta mies kuin ihmeen kaupalla suli vielä mukaan Pyeongchangin olympiajoukkueeseen.

– Ne olivat raskaita aikoja. Silloin homman mielekkyyskin oli kovilla, motivaatio myös. Rakastan lajia, mutta vielä enemmän rakastan menestymistä. Siksi tämän kauden hyvät esitykset ovat tulleet enemmän kuin tarpeeseen.

Viime kesänä Hyvärinen pystyi harjoittelemaan tavalla, joka edelleen kehittää myös hiihtäjän moottoria parhaalla tavalla: juoksemaan paljon ja tarvittaessa kovaakin. Neljä vuotta sitten pahasti revennyt akillesjänne salli sen taas.

– Uskottelin itselleni, että ilman kovaa juoksutreeniä voisin pysyä kelkassa, mutta se on hiihdossa itsepetosta ainakin, jos tilanne pysyy sellaisena useamman kauden. Se on kylmää faktaa.

Perttu Hyvärinen on hiihtänyt lupaavasti.

Itse asiassa oli hyvin lähellä, että lukupäältään terävä urheilija olisi tyytynyt kansalliseen tasoon jo kauan sitten.

– Pääsin 2012 Joensuuhun lukemaan metsätieteitä. Vuosikurssimme porukka oli niin loistava, että oli ihan siinä ja siinä, että olisin päättänyt satsata kaiken lukuihin ja valmistua muiden tahdissa. Siinä olisi hiihto jäänyt vähemmälle. Nyt on helppo sanoa, että tämä oli ehkä sittenkin fiksumpi ratkaisu.

Jo valmistuneita kurssikavereitaan Hyvärinen tapaa yhä yliopistolla:

– Osa heistä jo opettaa siellä, minuakin, hän naurahti.

Hyvärinen osallistuu yhä mielellään kotitilansa töihin. Häntä vetää Riistavedelle myös oma, muutama vuosi sitten tehty investointi metsäpalstaan.

– Viime kesä meni harvennushakkuissa, eikä kunto näytä siitä ainakaan huonontuneen. Metsä on minulle tärkeä, kuten varmaan urheilulajin valinta tai opintosuuntauskin osoittavat. Oma metsä antaa myös taloudellista tulevaisuudenturvaa.

Perttu Hyvärinen on modernin urheilijasukupolven kohtelias, koulutettu edustaja, mutta valmentaja Mikko Virtanen vakuuttaa, että tarvittaessa korrektiuden viitta laitetaan myös narikkaan.

– Perkelekin lentää tarvittaessa lujaa ja luontevasti, ja valmentajakin saa aiheesta korvilleen, siis kuvakielisesti, Mikko Virtanen naurahtaa.

Hyvärinen on Tour de Skin aikana korostanut elävänsä nyt urheilu-uransa unelmaa, minkä valmentaja on huomannut myös yhteydenpidosta.

– Nyt ollaan siinä positiivisessa kierteessä, jossa tuntuu kuin valmentajaa ei tarvittaisi ollenkaan. Vuosien mittaan on todellakin käyty läpi myös hyvin toisenlaisia mielentiloja ja vaiheita.

Erityisesti yksi asia on tehnyt valmentajaan vaikutuksen. Huipputason kestävyysurheilijan täytyy sietää paljon kipua, mutta Hyvärinen on Virtasen mukaan vienyt tämän niin sanotusti ”seuraavalle levelille”.

– Kivunsieto on käsittämätöntä ja kynnys valittaa yhtään mistään on erittäin korkea. Siinä näkyy myös Pertun tausta. Maatalon poika on tottunut tekemään valittamatta, eikä joka ongelmasta saa heti lentää sormi suuhun. Hänestä on kehittynyt terveellä tavalla todella kovapäinen kaveri.

Perttu Hyvärisen taivalta kansainvälisen huipun tuntumaan on suuresti auttanut runsas yhteisharjoittelu maajoukkueleirien ulkopuolella tutussa porukassa. Hyvärinen, Iivo Niskanen ja Ristomatti Hakola ovat järjestäneet runsaasti Vuokatin urheiluopistolla omia, vaativia minileirejään.

–Tällä on erittäin suuri merkitys, ollaan tunnettu poikaiästä saakka läheisesti ja ollaan puolen vuoden sisällä synnytty. ”Rise” on erittäin nopea ja irtiottokykyinen ja Iivo äärimmäisen kestävä; kummankin parhaista ominaisuuksista on ollut valtava apu.

Vuokatissa vaikuttavat myös Niskasen ja Hakolan valmentajat Olli Ohtonen ja Mikko Virtanen.

Hiihtoa leimaa edelleen, vastoin todenmukaista tilannetta, mielikuva yksinäisten susien toimintana.

– Meidän yhteistoimintamme sosiaalista ulottuvuutta ja mielenvirkistystä ei voi liikaa korostaa. Tosissaan painetaan hommia, mutta läppä lentää. Jos ei olla koolla, niin pidetään yhteyttä omassa Whatsapp-ryhmässämme.