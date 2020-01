Iivo Niskaselle iso pettymys – kärki karkasi kauas Tour de Skillä

Suomen Iivo Niskanen ei onnistunut perjantaina Tour de Skillä.

Suomen hiihtotähti Iivo Niskanen jäi Val di Fiemmessä hiihdetyssä 15 kilometrin yhteislähtökisassa vasta sijalle 10 ja menetti käytännössä mahdollisuutensa Tour de Skin kärkisijoihin.

Perinteisellä hiihtotavalla käydyn kilpailun voitti Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Kaksi muuta palkintopallisijaa menivät Venäjälle: Sergei Ustjugov oli toinen ja Aleksandr Bolshunov kolmas. Niskanen hävisi Kläbolle 18,4 sekuntia.

Niskanen putosi kärjen kyydistä viimeisissä nousuissa. Kläbo puolestaan ratkaisi pelin edukseen loppukirissä.

Kilpailun toiseksi paras suomalainen oli Perttu Hyvärinen, joka sijoittui 14:nneksi. Hyvärinen jäi kärjestä 27,2 sekuntia.

Niskanen on Tour de Skin kokonaiskilpailussa viidentenä. Kokonaiskisan kärjessä on Bolshunov, jota Niskanen on perässä jo minuutin ja 32 sekuntia. Kläbo on kokonaiskisan toinen, 18 sekuntia Bolshunovia perässä. Ustjugovilla eroa maanmieheensä on 21 sekuntia.

Tour de Ski jatkuu Val di Fiemmessä lauantaina sprinteillä.