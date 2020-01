Kerttu Niskanen joutui ikävään rooliin takaa-ajossa, mutta onnistui hyvin – kirosi Ylellä aiempaa suoritustaan: ”Jäi mysteeriksi”

Kerttu Niskanen oli keskiviikon paras suomalainen.

Kerttu Niskanen näytti vahvuutensa perinteisellä hiihtotavalla Tour de Skillä Toblachissa. Niskasen loppusijoitus takaa-ajossa oli vasta 15:s, mutta kaikkiaan Niskanen oli tämän 10 kilometrin kilpailun kymmenenneksi nopein hiihtäjä.

Kilpailun voitti Norjan Ingvild Flugstad Östberg. Touria johtava Therese Johaug oli toinen.

Sijalta 22 lähtenyt Niskanen joutui kisan aikana ikävään rooliin, sillä hän joutui toimimaan muiden peesaajana suuren osan kilpailusta. Muille vauhdinpitäjän rooli ei maistunut.

– Tulos oli sellainen, miltä tuntuikin. Vähän matkalla harmitti, kun näin ison ryhmän edellä, mutta jouduin olemaan ryhmässäni vauhdinpitäjä. Tunne oli paljon parempi kuin eilen, ja se oli pääasia, Niskanen sanoi Ylen haastattelussa.

Johaug jatkaa kiertueen kärjessä. Johaugilla on 22 sekunnin etumatka Östbergiin ennen kolmea jäljellä olevia kilpailuja. Kolmantena kiertueella on Venäjän Natalia Neprjajeva tasoissa Östbergin kanssa.

Suomalaisista Niskanen on 14. sijalla 2.40 Johaugia perässä. Anne Kyllösen sijoitus on 18:s, ja ero kärkeen on 3.16.

Niskanen haluaa Tourin kymmenen parhaan joukkoon, mutta se vaatii hyvän onnistumisen. Eniten häntä harmittaa, että muutama kilpailu sujui välissä heikosti hyvän alun jälkeen.

– Ei tämä ole ihan niin mennyt kuten olisi halunnut ainakaan tänne asti. Odotin eiliseltä parempaa kisaa ja jäi mysteeriksi, miksi se oli niin huono. Se laski paljon osakkeita. Lenzerheiden kisoihin olin ihan tyytyväinen. Välikuolema tuli näköjään.

Tour jatkuu vielä kolmella osakilpailulla Val di Fiemmessä Italiassa.