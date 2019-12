Venäläisten hirmuvire Tour de Skillä yllätti Harri Kirvesniemen – ilahtui suomalaisyllättäjästä: ”Selvä tasonharppaus”

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi povaa Tour de Skin voittokamppailusta huipputasaista vääntöä.

Iivo Niskanen jäi 11 sijalle Tour de Skin 15 kilometrin vapaan tyylin väliaikalähtökilpailussa Italian Toblachissa. Samalla ero kiertueen kokonaiskilpailua kolmen osakilpailun jälkeen johtavaan tiistain kisan voittajaan Sergei Ustjugoviin kasvoi jo minuuttiin ja 35 sekuntiin.

Niskanen itse oli Ylen haastattelussa kilpailun jälkeen jo valmis luovuttamaan kiertueen kokonaiskilpailun suhteen, mutta Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi uskoo suomalaistähdellä olevan yhä hyvät mahdollisuudet ainakin lähelle kärkeä kokonaiskilpailussa.

– Tietysti Iivo hiihti tänään vähän alakanttiin siitä mitä oli odotukset, mutta toisaalta aika moni kokonaiskiertueen kärkisijoista kamppailevista hiihtäjistä, kuten Dario Cologna ja Simen Hegstad Krueger jäivät Iivon taakse. Missään tapauksessa Iivo ei menettänyt mahdollisuuksiaan sinne viiden parhaan joukkoon, vaikka tietysti kolmen sakkiin pääseminen on nyt hyvin tiukassa, Kirvesniemi arvioi.

Iivo Niskanen ei ollut parhaassa iskussaan tiistaina.

Kirvesniemi muistuttaa, että monet tänään Niskasen edelle kiilanneista hiihtäjistä, kuten Norjan Hans Christer Holund ja Sjur Roethe eivät ole ennakkoon kovin vahvoja jäljellä olevilla matkoilla. Niskanen voi parannella asemiaan huomattavasti jo huomisessa perinteisellä hiihtotavalla käytävässä 15 kilometrin takaa-ajokilpailussa.

– Iivo ei ole huomiseen lähdettäessä kuitenkaan kuin parinkymmenen sekunnin päässä kolmantena olevasta Bolshunovista. Se on ihan realistisesti kiinniotettava ero, etenkin kun siinä välissä on paljon kavereita joista saa apuja.

Niskanen aikoo omien kommenttiensa mukaan keskittyä loppuihin kiertueen kilpailuihin yksittäisinä kisoina. Kirvesniemi uskoo, että tiistain alakulosta huolimatta Niskanen voi taistella keskiviikkona jopa palkintopallisijoituksista.

– Jos yksittäisenä kisana puhutaan, niin Iivo on huomenna täysin palkintopallitaistelussa mukana. Ustjugov ja Bolshunov ovat vaikeita tavoitettavia, mutta ei Bolshunovkaan ole toivottoman kaukana, jos jahtaajat saavat hyvän ryhmän kasaan, Kirvesniemi toteaa.

”Kiertueen voittokamppailu menee erittäin jännäksi”

Tourin voitto vaikuttaa kuitenkin olevan kolmen kauppa. Ustjugovin, Toblachin 15 kilometrillä toiseksi hiihtäneen Aleksandr Bolshunovin ja tiistaina kiertueen johtoaseman menettäneen Johannes Hösflot Kläbon välille Kirvesniemi povaa huipputasaista vääntöä kokonaiskiertueen voitosta.

Tour de Skin voittoa puolustava Kläbo ei ollut tiistaina parhaimmillaan ja jäi Ustjugovista minuutin ja 11 sekuntia. Kokonaistilanteessa asetelmat pyörähtivät päälaelleen: nyt Ustjugov johtaa kiertuetta 27 sekunnin erolla Bolshunoviin ja 37 sekunnin erolla Kläboon. 23-vuotiaalla norjalaistykillä ei ole keskiviikkona varaa antaa eron retkahtaa liian suureksi.

– Kläbo osoitti kyllä tänään aikamoisia väsymyksen merkkejä, tämä oli häneltä erittäin laskujohteinen kisa. Yleensä hän on toipunut hyvin seuraavaan päivään, mutta ei se täysi mahdottomuus ole, että huomenna voisi tulla katkeaminenkin, Kirvesniemi pohtii.

Venäläiskaksikko Ustjugov ja Bolshunov repivät Kläbon tiistaina huomattavasti enemmän eroa kuin Kirvesniemi osasi odottaa.

– Oletin, että ehkä huomisen jälkeen olisi voinut olla se puoli minuuttia hyvää Kläbon nähden, se ero Ustjugovilla onkin jo tämän päivän jälkeen. Huomenna tilanne on toki Ustjugoville siinä mielessä hankala, että hän joutunee hiihtämään pitkän matkaa itsekseen. Jos Kläbo sen sijaan pääsee hyvään porukkaan, hän voi hyötyä paljon enemmän peesailuista huomenna.

– Oletettavaa on, että kiertueen voittokamppailu menee erittäin jännäksi. Todennäköisesti Ustjugov ja Bolshunov ovat huomenna yli puoli minuuttia karussa, ja Kläbo ottaa sitä jonkun verran kiinni Val di Fiemmen ensimmäisissä osakilpailuissa.

Jos kaikki ratkeaa vasta Alpe Cermisin legendaarisessa loppunousussa, antaa Kirvesniemi kolmikosta hiuksenhienon edun Ustjugoville.

– Ustjugov on ollut aiemmin kärkihiihtäjistä vahvin loppunousussa, mutta erot ovat sen verran pieniä, että päivän kunto saattaa ratkaista koko homman.

Hyvärisen onnistuminen ilahdutti

Tiistain kilpailussa Kirvesniemeä ilahdutti komeasti 15:ksi hiihtäneen Perttu Hyvärisen vahva kunto. Hyvärinen oli Toblachin laduilla vain 17 sekuntia seurakaveriaan Niskasta hitaampi.

– Perttu on ottanut tällä kaudelle selvän tasonharppauksen. Tuon tason hiihtoja on nyt jo useampia takana, ja alakanttiin menneet hiihdot ovat todella vähissä. Aikaisemmin tuon tasoisia hiihtoja on tullut pari kappaletta koko kaudessa.

Hyvärinen on kiertueen kokonaiskilpailussa sijalla 18, kaksi minuuttia ja 11 sekuntia kärjestä jääneenä.