Aleksandr Bolshunovin ja Karl-Johan Westbergin välillä kuohahti Tour de Skin sprintissä.

Maastohiihdon Tour de Skillä miesten sprinttikilpailun yhdeksi puheenaiheeksi nousi Venäjän tähtihiihtäjän Aleksandr Bolshunovin ja ruotsalaisen Karl-Johan Westbergin välinen selkkaus kilpailun puolivälierässä.

Bolshunov kiilasi ennen Lenzerheiden sprinttiradan viimeistä kurvia Westbergin eteen ja rikkoi samalla ruotsalaisen toisen sauvan.

Maalissa Westberg purki raivoaan Bolshunoville.

– Mitä v**tua jätkä, ruotsalainen huusi erän päätyttyä.

Venäjän hiihtomaajoukkueen saksalaisvalmentaja Markus Cramer ei säästellyt kilpailun jälkeen sanojaan kommentoidessaan Ruotsin mieshiihtäjiä.

– On ok olla vihainen aluksi. Mutta ei ole ok huudella kirosanoja, Cramer soimasi Aftonbladetin mukaan ja jatkoi ihmettelyään sangen värikkäästi.

– En voi ymmärtää sitä. (Calle) Halfvarssonin kanssa on ihan sama asia, he pillittävät aina. Sitä tapahtuu kaikille hiihtäjille: rikkonaisia sauvoja, törmäyksiä. Ne ovat osa sprinttiä. Mutta en ymmärrä, miksi ruotsalaiset miehet aina pillittävät.

– He eivät varmaan saa koskea toisiinsa, kun he kilpailevat Ruotsissa, Kramer letkautti.

Bolshunov oli sprintin lopputuloksissa kahdeksas. Venäjän leirissä päivän kilpailuun ei oltu tyytyväisiä, vaikka Bolshunov jatkaakin kiertueen kokonaiskilpailussa toisena sunnuntain sprinttivoittajan Johannes Hösflot Kläbon takana.

– Hän (Bolshunov) rikkoi myös yhden sauvan. Mutta hän ei itke, vaan antaa mennä vaan, Cramer päätti.

Tour jatkuu tiistaina Italian Toblachissa naisten 10 kilometrin ja miesten 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuilla.