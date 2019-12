Harri Kirvesniemi nosti esiin Suomen hiihdon kipupisteen: ”Naisissa taso on järkyttävän huono” – näki vielä toivoa Iivo Niskaselle Tourilla

Vapaan sprinttihiihto on Suomen hiihtomaajoukkueen heikkous, eritoten naisten puolella, sanoo Harri Kirvesniemi.

Suomalaishiihtäjien päivä oli odotetun ankea Tour de Skin sprinttihiihdoissa Lenzerheidessa Sveitsissä.

Anne Kyllönen ja Kerttu Niskanen karsiutuivat ensimmäisessä pudotusvaiheessa ja Vilma Nissinen putosi jo aika-ajoissa. Miesten puolella kaikki suomalaiset karsiutuivat pudotushiihdoista.

Lauri Lepistö oli 32:s, Perttu Hyvärinen 37:s, Iivo Niskanen 43:s ja Lari Lehtonen 54:s.

Vaikka tulokset olivat vaatimattomia, ei Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi varsinaisesti järkyttynyt.

– Ei mennyt kuten piti, mutta olihan tämä odotettua. Suomella on matkassa käytännössä vain yleishiihtäjiä eikä lainkaan sprinttispesialisteja, Kirvesniemi muistuttaa.

– Kyllönen hiihti tasoonsa nähden positiivisesti ja on ollut muutenkin hyvässä vireessä. Näyttää, että hän on hyvässä kunnossa.

Vapaan hiihtotavan sprinttikilpailut ovat tälle Suomen joukkueelle selkeä heikkous. Yksittäistä kilpailua merkittävämpi asia on, että kunnon osaajat ovat todella vähissä.

– Miehissä vapaan sprintti on hieman perinteistä vaikeampi, mutta yleistasolla meillä on kuitenkin Ristomatti Hakola ja Joni Mäki, jotka suhteellisen normaalisuorituksella pääsevät välierävaiheeseen. Naisten puolella taso on järkyttävän huono. Yhtään varsinaista sprinttispesialistia ei ole.

Hakola ja Mäki eivät ole Tourilla mukana.

Kirvesniemen mukaan sprintteripula tai heikko taso eivät ole niinkään urheilijoiden vika kuin valmennuksen. Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja Anne Kyllönen ovat saavuttaneet sprinteissä kelpo tuloksia nuorempina, mutta nykyisin jo välierävaiheeseenkin pääsy on kova suoritus.

– Naisten puolella kasvatustyössä ei olla onnistuttu. Ruotsissa taas tämän eteen on tehty valtavasti hyvää työtä. Paljon kertoo sekin, että vaikka he saivat paljon hiihtäjiä välierävaiheeseen, niin kun parhaita sijoituksia ei tullut, ruotsalaiset olivat todella pettyneitä. Olemme todella paljon jäljessä. Uskon, että syyt ovat enemmän valmennuksellisia kuin hiihtäjätyyppikysymyksiä.

Kirvesniemen mukaan Suomessa yritetään nuorten hiihtäjien kanssa haukata liian isoa palaa kerralla. Lahjakkaista sprinttereistäkin halutaan koulia hyviä yleishiihtäjiä, ja se tapahtuu lopulta sprinttitaitojen kustannuksella.

– Ruotsissa mennään sitä kautta, että nuorista kehitetään hyviä sprinttereitä ja ajan kanssa myös normaalimatkojen tulokset alkavat parantua.

Harri Kirvesniemen mukaan Iivo Niskasella (keskellä) on yhä mahdollisuudet taistella Tourin kärkipään sijoista.

Niskasella vielä toivoa

Iivo Niskanen aloitti Tourin väkevästi 15 kilometrin vapaan kilpailussa lauantaina, mutta sunnuntain tulos oli jopa odotuksiin nähden hieman vaatimaton. Niskanen itse ripotteli jo tuhkia Tourin menestyshaaveidensa päälle, mutta Kirvesniemi on optimistinen.

– Laskin eilen leikkiä, että mieluummin 31:s ja nopeasti palautumaan, jos en pääsisi välierävaiheeseen (hyville bonuksille). Mutta kyllä tästä olisi pitänyt saada kaikki talteen, Niskanen harmitteli sprinttisijoitustaan STT:lle

– Esimerkiksi kymmenen sekunnin bonus tuntuisi aika mukavalta, kun päätöspäivänä lähdetään Alpe Cermisin loppunousuun.

Kirvesniemen mukaan Niskanen on turhan negatiivinen, vaikka sekuntipeli kääntyikin häntä vastaan. Niskasella on yhä saumat taistella sijoista kärkipään tuntumassa vaikka näyttääkin siltä, että Johannes Hosflöt Kläbo ja Aleksandr Bolshunov ovat omassa luokassaan.

– Kunnon bonussekuntien saaminen oli vähän epärealistinen tavoite. Onko hänen eronsa kärkeen nyt sitten 10 sekuntia enemmän tai vähemmän, ei sillä hirveän suurta merkitystä ole. Toblachin maasto väliaikalähdössä sopii hänelle mainiosti ja antaa tilaisuuden kuroa eroa kiinni. Toki Kläbo ja Bolshunov ovat olleet erittäin vahvoja, mutta muut kärkinimet eivät tänään vetäneet Iivoon kummempaa eroa.

Tour de Ski jatkuu tiistaina Toblachista.