Karkaako kärki jo nyt Iivo ja Kerttu Niskaselta Tour de Skillä? Tästä tilanteesta jatketaan sauvomista Italiassa tiistaina

Tour de Ski -kiertue jatkuu Italiassa tiistaina.

Tour de Ski -kiertue jatkuu tiistaina Italian Toblachissa. Naiset lykkivät 10 kilometrin kilpailun vapaalla hiihtotavalla ja miesten ohjelmassa on 15 kilometrin kilpailu vapaalla hiihtotavalla.

Sekä naisten että miesten kilpailut viedään läpi väliaikalähtöinä.

Sunnuntaina Sveitsissä käytyjen sprinttikilpailujen jälkeen naisten kokonaiskilpailua johtaa Venäjän Natalia Neprjajeva, jonka ero toisena olevaan Slovenian Anamarija Lampiciin on vain yksi sekunti. Kolmantena väijyy norjalaistähti Therese Johaug. Hänen eronsa kärkeen on viisi sekuntia.

Kerttu Niskanen on sijalla 14. Hänen eronsa kärkeen on 51 sekuntia. Anne Kyllönen on hävinnyt kärjelle minuutin ja neljä sekuntia. Hän on sijalla 22. Vilma Nissisen on määrä jatkaa kilpailua sijalta 58.

Miesten kokonaiskilpailun kärjessä on Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Hänen etunsa seuraavina kärkkyviin Venäjän Aleksandr Bolshunoviin ja Ruotsin Johan Häggströmiin on 32 sekuntia.

Iivo Niskanen on hävinnyt kärjelle minuutin ja 17 sekuntia. Hän on sijalla 16.

Perttu Hyvärinen on sijalla 30, Lari Lehtonen 42:s ja Lauri Lepistö 58:s.

Tour de Ski päättyy ensi viikon sunnuntaina.