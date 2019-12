Tämän takia Iivo Niskanen on jännän äärellä Tour de Skillä – ”Suurin ero on siinä”

Poikkeuksellisen ratkaisun jouluksi tehnyt Iivo Niskanen arvioi menestysmahdollisuuksiaan Tour de Ski -kiertueella.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen pyrkii jatkamaan kilpailukauttaan alkukauden tahtiin lauantaina alkavalla Tour de Ski -kiertueella. Niskanen jahtaa perinteisen hiihtotavan normaalimatkoilla voittoja ja vapaalla hiihtotavalla sijoituksia palkintopallille. Sprinteissä hän rimpuilee muiden kyydissä parhaansa mukaan.

– Pyrin Tourilla tasaisen hyviin suorituksiin. Jos se onnistuu, vauhdin pitäisi riittää ihan hyviin sijoihin, Niskanen kertoi Tour-suunnitelmistaan perjantaina Sveitsin Lenzerheidessa.

Niskanen kokeilee vauhtiaan ja osaamistaan uudessa tilanteessa, kun kauden päätähtäin on maailmancupin normaalimatkojen kisoissa ja Tourin kaltaisissa ylenpalttisissa rypistyksissä. Edessä on seitsemän kilpailun urakka yhdeksässä päivässä, ja tähän saakka urallaan Niskanen on keskittynyt vuosittain yhteen tai kahteen terävään kuntohuippuun.

– Vireen optimoinnin kannalta suurin ero on siinä, että nyt joutuu väkisinkin kilpailemaan myös väsyneenä, Niskanen selitti eroa.

Tourin juonikkuutta lisää tankkausongelma. Energiaa ei tahdo saada imeytymään niin kiivaasti kuin sitä kuluu.

Iivo Niskanen odottaa itseltään paljon.

Niskanen valmistautui Touriin 11 päivän leirillä Sveitsin Davosissa. Hän sopeutti kehoaan korkeaan ilmanalaan ja karsi samalla ohjelmastaan turhan matkustelun Davosin maailmancupista Suomeen ja takaisin Alpeille.

– Oli hyvä saada näiden kisojen väliin tasapainottava harjoitusjakso ja oma rauhoittuminen, eikä tarvinnut matkustaa liikaa, Niskanen perusteli ratkaisua.

– Siinä tuli puolitoista viikkoa perusharjoittelua, ja ehdin vetää siinä pari kovempaakin treeniä. Nyt odotan, että kykenisin jatkamaan kautta siitä, mihin Davosissa jäin.

Niskanen lykki Davosissa 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa neljänneksi. Alkukauden parhaat sijoituksensa, voiton perinteisellä ja kolmossijan vapaalla, hän hiihti cupin avausviikonloppuna Rukalla.