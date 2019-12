Terveyshuolet piinaavat huippuhiihtäjiä – Ruotsin ja Norjan liitoille kritiikkiä sisäpiiriläiseltä: ”Pitäisi tietää paremmin”

Juuri nyt

Huippuhiihtäjien terveyshuolet puhuttavat maastohiihtopiireissä.

Kuluvalla maastohiihtokaudella on Therese Johaugin ylivoiman lisäksi puhuttanut huippuhiihtäjien terveyshuolet.

Kaksinkertainen olympiavoittaja, Norjan maajoukkueen suurimpiin tähtiin lukeutuva Ingvild Flugstad Östberg, 29, ei ole vielä pystynyt avaamaan kauttaan lainkaan, sillä terveyshuolet pakottivat hänet pois starttiviivalta.

– Olen päätynyt tilanteeseen, jossa en voi hiihtää. Se on surullista. Tähän vaikuttavat terveyssyyt, kaikki terveystestien vaatimukset eivät täyty. Siksi on parasta jättää kilpailut väliin, Östberg kommentoi marraskuussa.

Toinen terveyshuolien kiusaama nimekäs huippuhiihtäjä on Ruotsin nuori tähti Frida Karlsson. Ruotsin hiihtoliitto kertoi joulukuun puolivälissä, että terveystarkastuksen tulokset pakottavat 20-vuotiaan Karlssonin vähentämään kuormitusta. Seefeldin MM-kisoissa viestikullan ja henkilökohtaiset hopean ja pronssin saavuttanut hiihtäjä on sivussa kisoista ”määrittelemättömän ajan” ja joutuu myös keventämään harjoitteluaan.

Nyt näihin huippuja vaivaaviin mystisiin terveyshuoliin on ottanut kantaa ruotsalainen maastohiihtotoimittaja ja Charlotte Kallan tiedottajana vuodesta 2008 lähtien toiminut Torbjørn Nordvall. Nordvall kirjoitti norjalaiseen Nettaviseniin artikkelin, jossa hän peräänkuuluttaa vastuunkantoa Norjan ja Ruotsin hiihtoliitoilta.

Nordvallin mukaan liittojen tulisi ymmärtää, että muun muassa energianpuutostilat ja jopa syömishäiriöt ovat maastohiihdossa ongelma, ja että liittojen tulisi kuunnella asiantuntijoita siitä, miten näitä ongelmia tulisi hoitaa.

– Urheilijalla itsellään on tietysti suuri vastuu itsestään, mutta kun urheilija ei tunnista ongelmaa, silloin siitä tulee vaikeaa, Nordvall kirjoitti.

– Liittojen lääkäreiden pitäisi tietää paremmin. Heidän olisi pitänyt reagoida Karlssonin ja Östbergin tapauksissa aikaisemmin.

Norjalaistähti Ingvild Flugstad Östberg ei ole pystynyt avaamaan kauttaan terveyshuolien vuoksi.

Nordvall toimi 11 vuoden ajan Ruotsin hiihtomaajoukkueen lehdistöpäällikkönä. Hänen mukaansa lajiliitot vähättelevät painon kontrollointiin ja syömishäiriöihin liittyviä ongelmia. Sama ongelma on Nordvallin mielestä vaivannut maastohiihtoa 1980-luvulta lähtien.

– Minä työskentelin Ruotsin maajoukkueen kanssa 11 vuoden ajan ja voin todistaa nähneeni vähintään viidestä kuuteen tapausta, jotka liittyvät painon säätelyyn, painoon, syömishäiriöihin ja mielenterveyteen, Nordvall totesi.

– Mielestäni Ruotsin ja Norjan hiihtoliittojen tulisi kontrolloida urheilijoitaan paremmin kuin vain niin, että lätkäistään starttikielto silloin kun on jo menty rajan yli.

Frida Karlsson ja Ingvild Flugstad Östberg eivät ole kertoneet, minkälaiset terveyshuolet pakottivat heidät pois kisaladuilta. Karlssonin äiti on kuitenkin ottanut tyttärensä tilaan kantaa paljon puhuvalla kommentilla.

– Huippu-urheilu ei ole kovin terveellistä. Se on jatkuvaa tasapainoilua. Mielestäni on erittäin hyvä, että testejä tehdään, ja että Fridaa on testattu jatkuvasti, Mia Karlsson kommentoi Aftonbladetille.

Östberg ei ole halunnut ruotia tilaansa sen enempää, mutta Norjan hiihtopiireissä on puhuttu ylirasitustilasta ja paino-ongelmista.

Ilta-Sanomien maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kommentoi aiemmin joulukuussa IS:lle, että myös Therese Johaugin ylivoimalla voi olla oma osuutensa Karlssonin ja Östbergin vaikeuksiin. Ylivoimaisen Johaugin jahtaaminen voi johtaa ongelmiin.

– Tiedetään, että Johaug on todella kova. Hänelle halutaan panna kampoihin, mielellään jopa voittaa hänet. Se on voinut johtaa siihen, että on yritetty hieman enemmän kuin mihin pystyisi, Kirvesniemi pohti.

– Tuntuu, että Johaugin ylivoima aiheuttaa naisten kärkikaartissa aika helposti harjoituksellisia virheitä. Vaikuttaa, että hän saa jo pelkällä olemuksellaan osan pahimmista haastajistaan pois pelistä, Kirvesniemi luonnehtii.

Vielä ei ole tiedossa, milloin Karlsson ja Östberg pystyvät palaamaan kisoihin. Ainakin Karlsson on varmuudella poissa joulun jälkeen alkavalta Tour de Skiltä.