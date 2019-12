”Skandaaliasiantuntija” Jari Isometsä puhui Therese Johaugista ja dopingista – ruotsalaislehti antoi paljon puhuvan liikanimen

Jari Isometsä kommentoi Therese Johaugin menestystä MTV:llä ja ruotsalaislehti Expressen tarttui Isometsän dopingtaustaan.

Hiihtolegenda Jari Isometsä otti kantaa Therese Johaugin ylivoimaan MTV:n Vilttiketju-ohjelmassa.

Johaug on ollut täysin pysäyttämätön sen jälkeen kun hän palasi dopingpannastaan laduille kaudeksi 2018–19. Norjalainen on hallinnut kilpailuja vähintään samaan tapaan kuin ennen dopingin käytöstä tullutta kilpailukieltoaankin ja Johaug vaikuttaa vain parantavan menoaan.

Isometsä ylisti ohjelmassa Johaugin ylivoimaisia otteita sellaiseen tapaan, että kommentit huomattiin myös Ruotsissa. Expressen nosti kommenttien yhteydessä esiin Isometsän oman dopingtaustan Lahden 2001 MM-kisoista ja antoi suomalaiselle jutun otsikossa liikanimen ”skandaaliasiantuntija”.

– Jari Isometsä oli aikoinaan yksi Suomen parhaista hiihtäjistä ja voitti useita mitaleja 1990-luvulla kunnes paljastui fuskaajaksi Lahden dopingskandaalissa, lehti kirjoittaa ja perustelee tituleerauksensa.

Therese Johaug on saanut tuulettaa tällä kaudella.

Mitä Isometsä sitten Maikkarilla sanoi?

Johaug on voittanut tällä kaudella kaikki viisi henkilökohtaista kilpailua, joissa on ollut mukana. MTV:n asiantuntija Isometsä teki Vilttiketju-ohjelmassa selväksi, mistä hänen mielestään Johaugin ylivoima johtuu.

– Hän on vain niin hyvä. Hänellä on kaikki osa-alueet kunnossa. Katsokaa, kun hän hiihtää. Kuinka paljon parempi hän on esimerkiksi teknisesti kuin muut. Ei nyt ehkä ihan ylivoimainen, mutta se on yksi selitys, Isometsä aloitti MTV:n mukaan.

– Tietysti kunto on ihan täyttä rautaa. On vähän turha lähteä hakemaan selityksiä mistään muusta, vaan hän on vain parempi kuin muut.

Ohjelmassa tuli puheeksi toki myös doping – olihan äänessä ”skandaaliasiantija” – ja Johaug on tunnetusti kärsinyt kilpailukiellon kielletyn aineen käyttämisestä. Toimittaja Jari Porttila sanoi, ettei Johaug ole tuomionsa vuoksi ”ihan puhdas urheilija” ja päivitteli, että tekeekö norjalainen kaiken vain niin paljon paremmin kuin muut.

Isometsä jatkoi Johaugin puolustamista ja muistutti, että lajissa kuin lajissa urheilijan dopingtausta nousee aina esiin, jos taustalla on käry.

– Niin no, 30 sekuntia (Johaugin voittomarginaali) kympillä, se on kolme sekuntia per kilometri. Ei se ero nyt loppujen lopuksi niin… Kyllä hän vielä tänä vuonna häviääkin todennäköisesti, Isometsä sanoi.

Isometsä todennäköisesti viittasi aiempiin puheisiinsa MTV:llä, sillä hän sanoi aiemmin kaudella, että ainakin Ingvild Flugstad Östberg ja Ebba Andersson panevat vielä Johaugin koville kauden aikana.

Johaug johtaa naisten maailmancupin kokonaiskilpailua ylivoimaisesti. Hän on kerännyt 541 pistettä, kakkosena oleva Heidi Weng 396. Paras suomalainen, Krista Pärmäkoski, on viidentenä 276 pisteellä.

Ennen joulua hiihdon maailmancup jatkuu Planicassa 21. joulukuuta sprintillä. Joulutauon jälkeen alkaa Tour de Ski, jossa Johaug on kuumin voittajasuosikki. Turneen arvoa nostaa tällä kaudella entisestään se, että MM-kisoja tai olympialaisia ei hiihdetä. Tämän ansiosta usein nähtäviä lepuutuksia ja keskeytyksiä tuskin Tourilla vanhaan tapaan nähdään.