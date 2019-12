Tuntematon norjalaisnainen säväytti hiihdon huippukisassa – Therese Johaug kehui sukulaistaan: ”Mielipuolisen hienoa”

Therese Johaug ylisti sukulaisensa suoritusta hiihdon maailmancupin kisassa.

Therese Johaug voitti sunnuntaina hiihdon maailmancupin 10 kilometrin kisan Davosissa. Siinä ei ole mitään yllättävää.

Yllätykseen ylsi sen sijaan Magni Smedås. Suurelle yleisölle tuntematon 24-vuotias norjalainen hiihti yllättäen kahdeksanneksi Davosissa ja jätti taakseen nipun kovia nimiä – muiden muassa kaikki Ruotsin maajoukkueen hiihtäjät.

Smedås on Johaugin tavoin kotoisin Norjan keskiosissa sijaitsevasta Dalsbygdan kylästä. Kaiken lisäksi Smedås ja Johaug ovat sukulaisia keskenään, nimittäin pikkuserkkuja.

Johaug riemuitsi voittonsa jälkeen myös Smedåsin suorituksesta.

– Hän ei ole hiihtänyt kovin montaa maailmancupin kisaa, joten se, että hän tarttui mahdollisuutensa ja kisa meni noin hyvin, on ihan mielipuolisen hienoa, Johaug sanoi kisan jälkeen Aftonbladetille.

– Olen ekstraylpeä, kun pienellä 500 asukkaan Dalsbygdalla on kaksi hiihtäjää kymmenen parhaan joukossa maailmancupin kilpailussa.

Smedås yllättyi huippusuorituksestaan.

– En todellakaan ollut laskenut tämän varaan. Olen hieman sokissa, Smedås sanoi Expressenille.

Smedås kertoi, että hän on takavuosina harjoitellut yhdessä Johaugin kanssa. Hän pitää sukulaistaan esikuvanaan.

– On ollut mahtavaa nähdä, että pikkukylästämme tuleva tyttö on menestynyt niin hyvin. Hän on tietenkin inspiroinut minua, Smedås kehui Johaugia.

Suomalaisista Smedåsin edelle ehtivät sunnuntaina viidenneksi sijoittunut Krista Pärmäkoski ja kuudenneksi sijoittunut Kerttu Niskanen. Pärmäkoski jäi kisan voittaneesta Johaugista 53,6 sekuntia ja Niskanen 1.01. Smedåsin ero sukulaiseensa oli 1.16.

Tulokset

Naiset, 10 km (v): 1) Therese Johaug Norja 25.02,07, 2) Heidi Weng Norja 30,6 sekuntia jäljessä, 3) Jessica Diggins USA +36,4, 4) Teresa Stadlober Itävalta –48,9, 5) Krista Pärmäkoski Suomi +53,6, 6) Kerttu Niskanen Suomi +1.01,0, 7) Katerina Razymova Tshekki +1.13,9, 8) Magni Smedaas Norja +1.16,6, 9) Sadie Maubet Björnsen USA +1.17,5, 10) Charlotte Kalla Ruotsi +1.19,2...muut suomalaiset: 30) Anne Kyllönen –2.09,0...46) Johanna Matintalo –2.33,0...49) Laura Mononen –2.36,0, 50) Susanna Saapunki –2.36,2.