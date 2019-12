Harri Kirvesniemi teki tarkan ja tärkeän huomion Iivo Niskasesta – ”Se vaan näkyy erittäin selvästi”

Iivo Niskasen tekniikka vapaalla hiihtotavalla on kehittynyt huimasti.

Iivo Niskanen sivakoi sunnuntaina uransa parhaan maailmancupin väliaikalähtökisan vapaalla hiihtotavalla.

Iivo Niskanen sijoittui neljänneksi Sveitsin Davosissa hiihdetyssä 15 kilometrin kisassa. Voiton vei Norjan Simen Hegstad Krüger, jolle Niskanen hävisi 27,9 sekuntia.

Palkintopallille Krügerin seuraksi nousivat Venäjän Sergei Ustjugov ja Sveitsin konkari Dario Cologna. Niskanen jäi kolmannesta sijasta vain 7,9 sekuntia.

Niskasen suoritus sai Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen myhäilemään tyytyväisyydestä.

– Se oli erittäin vahvaa tekemistä! Odotin Iivolta hyvää suoritusta, mutta tuo oli siihen nähdenkin jopa vähän yläkanttiin, Kirvesniemi sanoi.

Kirvesniemi harmitteli Niskasen yhtä pientä taktista virhettä, joka saattoi maksaa palkintopallipaikan.

– Hän tuli välillä hiihtäneeksi ylikovaa, kun yritti päästä Aleksandr Bolshunovin peesiin. Se ehkä kostautui vähän lopussa.

Bolsunov lähti ladulle Niskasen jälkeen ja yhden kierroksen suomalaista perässä. Jos Niskanen olisi päässyt Bolshunovin imuun, hän olisi todennäköisesti ollut kolmen parhaan joukossa.

– Siinä olisi ollut oikein mahtipaikka hiihtää! Etenkin helpoilla osuuksilla etua olisi saanut todella paljon.

Iivo Niskanen oli Davosissa lähellä palkintopallisijoja.

Olympiavoittaja ja maailmanmestari Niskanen on tähän asti tunnettu perinteisen hiihtotavan taitajana. Hän on kuitenkin tehnyt valmentajansa Olli Ohtosen kanssa todella paljon töitä kohentaakseen vapaan tekniikkaansa.

Kirvesniemen mukaan Niskasen kehityksen näkee selvästi.

– Ehkä isoin ero on siinä, että hiihtäminen kestää loppuun asti. Se pysyy teknisesti erittäin hyvin kasassa, vaikka mies on jo erittäin tiukilla. Monesti aikaisemmin tekniikka on alkanut vähän pettämään. Luistelun lihaskestävyys ja lihasvoimataso eivät ole olleet hänellä niin hyvällä tasolla kuin perinteisellä hiihtotavalla.

– Nyt hän on saanut hiihdon teknisesti paremmaksi ja rennommaksi sekä varmasti tehnyt paljon kovia harjoituksia myös luistellen. Se vaan näkyy erittäin selvästi, Kirvesniemi sanoi.