Kommentti: Tekikö Suomen hiihdon huippulupaus ison arviointivirheen? Historia ei ole Eveliina Piipon puolella

NCAA-reitti ei ole kelvannut edes parhaille amerikkalaisille hiihtäjille, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Parikymppisestä Eveliina Piiposta odotettiin jo viime kaudella Suomen ikääntyvään naishiihtoon jonkinlaista sateentekijää. Älykäs ja moderni, julkisuudessa syömishäiriöistään avoimesti puhunut urheilija oli nostattanut odotuksia menestymällä nuorten arvokisoissa ja suoriutumalla erinomaisesti maailmancupin viestiankkurina Beitostölenissä joulukuussa 2018.

Seefeldin MM-kisoissa tuli lunta tupaan urheilijasta riippumattomista syistä. Stina Nilsson oli viestin ankkuriosuudella kaksi ja Therese Johaug pitkälti yli kaksi minuuttia nopeampi viiden kilometrin matkalla. Nuorelle Piipolle määrätty rooli oli viestipalaverin ajaksi realismintajunsa kadottaneelta valmennusjohdolta karkea arviointivirhe.

Nyt hiihtopiireissä leviää syvä huoli siitä, onko urheilija itse tekemässä vähintään yhtä dramaattista arviointivirhettä – ainakin kansainvälisen tason huippu-urheilun näkökulmasta.

Halusi irtioton

Suomalaisen kestävyysurheilun potentiaalisimpiin tyyppeihin kuuluva, nuorten arvokisamenestyksestä muun muassa Frida Karlssonia ja Ebba Anderssonia vastaan kamppaillut Piippo lähti ennen kilpailukauden alkua Yhdysvaltain Coloradoon. Sairastelu oli turhauttanut, urheilija halusi irtioton.

Ajankohta oli otollinen, sillä Suomen eturivin valmentajiin kuuluva Toni Roponen oli juuri aloittanut amerikkalaisen talviurheilun jättiläisiin kuuluvan Denverin yliopiston hiihtopäävalmentajana.

Jo tämä ratkaisu yllätti monet, mutta jatkoa seurasi. Tällä viikolla Piippo ilmoitti aloittavansa Denverissä biotekniikan yliopisto-opinnot. Kevätkauden aikana hän päättää, suorittaako koko tutkinnon Mikko Rantasen NHL-maisemissa.

Se tarkoittaisi käytännössä, että hänestä tulisi Denverin yliopistojoukkueen tähtihiihtäjä Yhdysvaltain akateemisessa NCAA-kilpailujärjestelmässä, joka on maan huippu-urheilumenestyksen runsaudensarvi ja elinehto. Tavoitteistaan huippu-urheilussa Piippo ei sanojensa mukaan aio tinkiä, vaikka USA:han ja käytännössä Roposen valmennukseen jäisikin.

Maastohiihtäjä Eveliina Piippo aikoo lähteä Yhdysvaltoihin opiskelemaan.

Valitettavasti historia ei tässä asiassa ole Piipon puolella. Jos hän päättää tässä vaiheessa uraansa panostaa näin paljon opintoihinsa – mikä on täysin ymmärrettävä, hieno ja poikkeuksellinenkin ratkaisu – ottaa hän samalla urheilullisesti valtavan riskin.

Tosin nuori nainen on ääneenkin lausunut, että hän haluaa elämältään muutakin kuin kavuta sauvarinnettä syke 190:ssä ja ainoana näkymänä haave arvokisamitalista.

Jäähdyttelijöiden valinta

Sellaiseen näkymään hän nyt etäisyyttä ottaakin; sinne USA:sta on todella pitkä matka jopa näin lahjakkaalle urheilijalle.

Pieni maastohiihto ei ole Yhdysvalloissa kuulunut niihin lajeihin, joissa college-systeemi tuottaa huippumenestyjiä. NCAA on ollut Pohjolan hiihtäjille tyypillisesti houkutteleva valinta vain, jos ura on jo jäähdyttelyvaiheessa, mutta lukupäätä ja -intoa riittää. Nämäkin lähtökohdat ovat riittäneet komeasti stipendiin, tutkintoon ja kilpailumenestykseen USA:ssa. Ylipäätään hyvin harvan suomalaisen yksilöurheilijan ura on lähtenyt NCAA:ssa minkäänlaiseen nousukiitoon.

Tämän artikkelin opponentti voisi sanoa, että onhan Yhdysvalloistakin tullut aivan erinomaisia hiihtäjiä. Esimerkiksi Toni Roposen valmentaman Matti Heikkisen ensimmäinen arvokisamitali tuli Liberecin MM-kisoissa 2009 vain 1,3 sekunnin turvin ennen New Hampshiren suurta poikaa Kris Freemania.

Freeman ei ollut NCAA-hiihtäjä, ja mielenkiintoista onkin, ettei reitti ole kelvannut edes lajin parhaille yhdysvaltalaisille. USA:n ensimmäiset hiihdon olympiavoittajat Kikkan Randall ja Jessica Diggins eivät NCAA:ssa kilpailleet, ja muita väyliä pitkin uransa rakensivat myös muun muassa Liz Stephen, Andy Newell, Sadie Bjornsen ja Erik Bjornsen.

Muista tutuista amerikkalaisnimistä Sophie Caldwell, Ida Sargent ja Rosie Brennan hiihtivät NCAA-kisoissa kandintutkintonsa ohessa.

Jos Piippo haluaa akateemisen tutkinnon mieluummin kuin menestyksekkään urheilu-uran, hän jää Amerikkaan. Jos hän haluaa jälkimmäistä, hänen on mahdollisimman pian palattava Pohjolaan.

