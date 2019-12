Johtiko jatkuva vertailu Therese Johaugiin Ruotsin superlupauksen romahdukseen? ”Siltä ajatukselta ei voi välttyä”

20-vuotiasta Frida Karlssonia (vas.) on kutsuttu uudeksi Therese Johaugiksi (oik.). Ruotsin huippulupauksen kausi on ollut kuitenkin odotettua vaikeampi.

Therese Johaugin ykkösvastustajiksi povatut nimet ovat ajaneet itsensä ihan liian koville.

Hiihtomaailma sai alkuviikosta yllättäviä uutisia, kun lajin ruotsalainen superlupaus Frida Karlsson kertoi jäävänsä joksikin aikaa kilpailutauolle.

Päätöksen taustalla on hiljattain tehty terveystarkastus, jonka perusteella 20-vuotiaan lahjakkuuden on pakko vähentää kuormitusta. Karlssonin taustajoukot eivät halunneet kertoa, missä vaiheessa ja miksi Karlsson ajautui nykyiseen tilanteeseen.

Keväällä Seefeldin MM-kisoissa sensaatiomaisesti esiintynyt Karlsson avasi kuluvan kauden lupaavasti dominoimalla Ruotsin Jällivaarassa järjestettyjä kansallisia kisoja. Maailmancupin avaus Rukalla oli kuitenkin Ruotsin ihmeelle pettymys. Karlsson nieleskeli kyyneleitä, vaikka oli normaalimatkojen 11. ja 8. sijoillaan ruotsalaisista paras.

Viikko sitten kisattu Lillehammerin maailmancup jäi väliin, kuten jäävät tämän viikonlopun kilpailut Sveitsin Davosissa.

Davosin maailmancupissa ei nähdä myöskään norjalaistähti Ingvild Flugstad Östbergiä, 29. Moninkertainen arvokisamitalisti ilmoitti ennen kauden alkua, että terveyssyyt estävät toistaiseksi kisaamisen. Östberg ei halunnut ruotia tilannettaan enempää, mutta Norjan hiihtopiireissä on puhuttu ylirasitustilasta ja paino-ongelmista.

Kilpailutauon lisäksi Karlssonia ja Östbergiä yhdistää toinenkin seikka: molempia on povattu naishiihdon hallitsijan Therese Johaugin, 31, kauden ykköshaastajiksi, jopa syrjäyttäjiksi. Uudeksi Johaugiksi ristityn Karlssonin ympärille luotiin ennen kauden alkua Norjassa ja Ruotsissa massiivinen mediahype – siitä huolimatta, että kyseessä on ensimmäistä kauttaan maailmancupissa hiihtävä, vasta 20-vuotias urheilija.

Onkin aiheellista kysyä, olisiko Johaugin kaltaisen kestävyysurheilun poikkeuslahjakkuuden jahtaaminen voinut ajaa Karlssonin ja Östbergin liian koville?

– Siltä ajatukselta ei voi välttyä. Tiedetään, että Johaug on todella kova. Hänelle halutaan panna kampoihin, mielellään jopa voittaa hänet. Se on voinut johtaa siihen, että on yritetty hieman enemmän kuin mihin pystyisi, sanoo Ilta-Sanomien lajiasiantuntija ja entinen huippuhiihtäjä Harri Kivesniemi.

Kuningatar ja haastajat. Norjan Therese Johaug (kesk.) tuuletti keväällä Seefeldin MM-kisoissa naisten 30 kilometrin yhteislähdön voittoa. Maannainen Ingvild Flugstad Östberg (vas.) oli toinen ja Ruotsin huippulupaus Frida Karlsson kolmas.

Johaug on ollut normaalimatkoilla omassa luokassaan siitä saakka, kun hän vuosi sitten palasi kaksivuotisen dopingpannansa päätteeksi kilpaladuille. Samalla oslolaisen lyömisestä on tullut maailman huipuille iso tavoite. Tavoite, jonka kanssa on helppo ahnehtia.

– Tuntuu, että Johaugin ylivoima aiheuttaa naisten kärkikaartissa aika helposti harjoituksellisia virheitä. Vaikuttaa, että hän saa jo pelkällä olemuksellaan osan pahimmista haastajistaan pois pelistä, Kirvesniemi luonnehtii.

Kirvesniemen mukaan itsensä vertaaminen Johaugin kaltaiseen poikkeusyksilöön on monessa mielessä vaarallinen tie.

– Esimerkiksi Karlsson on vielä niin nuori, ettei ole realismia ajatella, että hän pystyisi harjoittelemaan likikään niin kovalla tasolla kuin Johaug saati haastamaan häntä koko kautta. Karlssonilla on takanaan niin paljon vähemmän kovia harjoitusvuosia.

Johaug (vas.), Karlsson (oik.) ja Östberg (maassa) kamppailivat voitosta myös Seefeldin MM-kisojan 10 kilometrillä (p). Silläkin kertaa Johaug oli ykkönen. Karlsson otti hopeaa ja Östberg pronssia.

Vaikka tarkat syyt Karlssonin ja Östbergin tilanteen taustalla on pidetty salassa, Kirvesniemi kokee molempien tehneen ainoan oikean korjausliikkeen.

– Yleisesti ottaen harjoittelun olennainen keventäminen ja levon lisääminen on melkeinpä ainoa konsti. Sitten pitää kokeilla pikkuhiljaa harjoituksissa, alkaako homma luistaa ja palailla vasta sitten kilpailuihin.

Kirvesniemi uskoo sekä Karlssonin että Östbergin palaavan vahvoina kärkitaisteluun, kunhan maltti säilyy kisatauolla.

– Jos Karlsson toipuu kohtuullisen hyvin ja pääsee jossain vaiheessa kautta huippukuntoon, hän voi hyvinkin olla Johaugin ykköshaastaja. Mutta hän tuskin pystyy olemaan koko kautta sellaisessa vireessä.

Maastohiihdon maailmancupia kilpaillaan tänä viikonloppuna Sveitsin Davosissa. Sunnuntaina naiset kilpailevat 10 kilometrin ja miehet 15 kilometrin vapaan hiihtotavan koitoksissa.