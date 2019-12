Ruotsin tähtihiihtäjän Frida Karlssonin terveyshuolet puhuttavat – äiti toi esiin positiivisen puolen

20-vuotias Karlsson joutui ladun sivuun terveystarkastuksen jälkeen.

Ruotsin nuoren hiihtotähden, Frida Karlssonin, terveyshuolet ovat puhuttanet hiihtomaailmassa. Hiihtäjän äiti Mia Karlsson kommentoi tyttärensä tilannetta Aftonbladetissa.

Ruotsin hiihtoliitto kertoi maanantaina, että viime viikolla tehdyn terveystarkastuksen tulokset pakottavat Karlssonin, 20, vähentämään kuormitusta. Hän on sivussa kilpailuista määrittelemättömän ajan ja joutuu vähentämään myös harjoitteluaan.

– Huippu-urheilu ei ole kovin terveellistä. Se on jatkuvaa tasapainoilua. Mielestäni on erittäin hyvä, että testejä tehdään, ja että Fridaa on testattu jatkuvasti, Mia Karlsson sanoi ruotsalaislehdelle.

– Hiihtoelämä on kuin vuoristorataa. Fridan elämä on kulkenut hänen syntymästään asti ylös ja alas. Siinä on opittavaa, ja Frida on myöntynyt ajattelemaan koko ajan pitkäjänteisesti. Nyt hänen mielialansa on hyvä, ja katse on eteenpäin, hiihtäjän äiti jatkoi.

Vielä ei ole tiedossa, milloin Karlsson palaa kilpaladuille. Äiti löysi tilanteeseen myös positiivisen kulman.

– On positiivista, että hän voi olla kotona. Voimme valmistella ja viettää joulun yhdessä.

Frida Karlsson murtautui maailman huipulle viime talvena ottamalla kolme mitalia Seefeldin MM-hiihdoista. Tällä kaudella hänen odotettiin jopa nousevan haastamaan norjalaista Therese Johaugia maailmancupin kärkitaistossa.