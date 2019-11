Maastohiihto

Suomen ykköshiihtäjä muisteli Rukalla uransa vaikeita aikoja – ”Miksi teen tätä?”

Joni Mäki ei olisi aamulla uskonut, että on sprinttipäivän paras suomalainen.

”Futistausta tukenut loistavasti sprinttihiihtoa”