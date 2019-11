Maastohiihto

Joni Mäki nautiskeli Rukalla hetken ”ykköshiihtäjän” asemasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäki pääsi tavoitteeseensa

https://www.is.fi/haku/?query=lauri+vuorinen

”Mukava voittaa poikia”