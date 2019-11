Anita Korvan somekuva keräsi huomiota kansainvälisesti ja päätyi kilpasiskon arvostelemaksi – kritisoi kohua: ”Naurettavaa”

Maastohiihto

Anita Korvan somekuva keräsi huomiota kansainvälisesti ja päätyi kilpasiskon arvostelemaksi – kritisoi kohua:

Suomalaisen hiihtolupaus Anita Korva https://www.is.fi/haku/?query=anita+korva ihmettelee Instagram-kuvastaan noussutta hälyä. Korva, 20, julkaisi viime viikolla kuvapalvelu Instagramissa otoksen, jossa hän poseerasi yläkroppa paljaana.Kuva lihaksikkaasta ylävartalosta noteerattiin suomalaismedian lisäksi Norjassa. Norjalaislehti Dagbladet kysyi maan omalta hiihtotalentilta Kristine Stavås Skistadilta https://www.is.fi/haku/?query=kristine+stavas+skistadilta , oliko tämä vakuuttunut kilpasiskonsa kuvasta. 20-vuotias Skistad vastasi happamaan sävyyn.– En oikeastaan. Hänellä on lihaksia, mutta en ole vaikuttunut siitä, että hänellä on lihaksia, Skistad sanoi lehden mukaan.– Hän (Korva) näyttää pitävän lihastensa esittelemisestä. Itse en ole peiliselfieiden suuri ystävä, mutta hän saa tehdä mitä haluaa.Rukan maailmancupissa viikonloppuna kilpaileva Korva sanoi perjantaina Ilta-Sanomille olevansa hämmästynyt, millaisen huomion hänen kuvansa on saanut.– Ei käynyt pienessä mielessäkään, kun latasin kuvan Instagramiin, että siitä tehtäisiin mitään juttua – ja varsinkaan kansainvälisesti. Se kyllä yllätti tosi paljon.– En ole. Ei minua kiinnosta alkaa käydä juttua mitenkään sen enempää läpi.

Yllättikö, että Skistad kommentoi kuvaasi?