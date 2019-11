Venäjän hiihtolegenda Jelena Välbe ruoti Krista Pärmäkosken rohkeaa peliliikettä – ”Minun kohdallani se oli selvä virhe”

Maastohiihto

Venäjän hiihtolegenda Jelena Välbe ruoti Krista Pärmäkosken rohkeaa peliliikettä – ”Minun kohdallani se oli se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tärkeää oppia





Suomen naismaajoukkuen ykkösnimi Krista Pärmäkoski https://www.is.fi/haku/?query=krista+parmakoski teki viime kauden lopussa kovan peliliikkeen ja ilmoitti harjoittelevansa kesän omaan piikkiinsä maajoukkueen ulkopuolella.Pärmäkosken, 28, yllättävä ratkaisu jakoi mielipiteitä, mutta Suomen naishiihtoa suvereenisti dominoinut tähti kaipasi vaihtelua ja ennen kaikkea henkilökohtaisen valmentajansa, maajoukkueen valmennuspäällikön Matti Haaviston https://www.is.fi/haku/?query=matti+haaviston aikaa.Moni seuraa kiinnostuneena, millaisiin tuloksiin Pärmäkoski pääsee poikkeuksellisen treenikauden jälkeen. Hiihtäjä itse oli luottavainen ennen Rukalla tänä viikonloppuna järjestettävää maailmancupin avausta.– En ole katunut sitä, Pärmäkoski kommentoi itsenäistä harjoituskauttaan Ilta-Sanomille.Pärmäkoski ei ole ainoa huippuluokan hiihtäjä, joka on kokeillut irtiottoa maajoukkueharjoittelusta. Saman tempun ovat tehneet aiempina vuosina muun muassa Ruotsin kolminkertainen olympiavoittaja Charlotte Kalla https://www.is.fi/haku/?query=charlotte+kalla ja Norjan hiihtokuningas Petter Northug https://www.is.fi/haku/?query=petter+northug Myös Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe https://www.is.fi/haku/?query=jelena+valbe , 51, muistelee päätyneensä samaan ratkaisuun kullanhohtoisella aktiiviurallaan.– Harjoittelin yhden kauden itsekseni vuonna 1995. Palasin maajoukkueeseen, koska asiat menivät vielä huonompaan suuntaan. Minun kohdallani harjoittelu yksin oli selvä virhe, Välbe kertoo.Välbe huomasi nopeasti tarvitsevansa harjoituksiin sparrikavereita nähdäkseen, millä tasolla oma kunto on. Moninkertainen arvokisavoittaja korostaa, että Pärmäkosken tilanne voi olla ihan erilainen.– Tämä on niin yksilöllinen juttu. Täytyy myös muistaa, ettei Pärmäkoski ole enää mikään tyttönen vaan erittäin kokenut ja tasapainoinen urheilija.– Sitä paitsi nyt on todella hyvä vuosi erilaisille kokeiluille, Välbe viittaa arvokisattomaan kauteen.Yhtä asiaa Välbe pitää selvänä: harjoittelu selvästi heikompien urheilijoiden kanssa on aina taka-askel.– Jos Kristalla on ollut harjoituskaudella hyviä sparraajia, hänen ei tarvitse olla huolissaan tuloksista. Tai sitten hän voi tuntea itsensä niin hyvin, että hän tietää itse, milloin tehoja kannattaa nostaa tai laskea.Maailman ehdottomiin huippuhiihtäjiin kuuluva Pärmäkoski on aina osannut kuunnella kehoaan, mutta mennyt harjoituskausi on kehittänyt kyseistä, kestävyysurheilijalle äärimmäisen tärkeää taitoa entisestään.– Olen tehnyt asioita vieläkin paremmin, kun olen ollut itse maksumiehenä. On pitänyt kuunnella enemmän kehoaan ja keskustella valmentajan kanssa, mikä on milläkin hetkellä tärkeintä sen sijaan, että menisi joukkueen mukana, Pärmäkoski pohti.Tähtihiihtäjä on ollut erityisen tyytyväinen tiivistyneeseen yhteistyöhönsä henkilökohtaisen luotsinsa kanssa.– Minulla ja Matilla on nyt paljon enemmän yhteisiä harjoituspäiviä kuin koskaan aikaisemmin. Hän on ollut joka leirillä matkassa ja nähnyt päivän vireet paremmin. Ei ole tarvinnut olla puhelimen ääressä.Harjoituskauden suurimmaksi haasteeksi Pärmäkoski nimeää epävarmuuden joka syntyy, kun treeneistä puuttuu jokapäiväinen mittari.– Testien perusteella toki tiedän, missä ollaan menossa. Ne ovat antaneet ihan hyvän viestin. En ole vielä huolissani.Pärmäkoski harjoitteli kesällä Sognefjelletin leirillään ruotsalaishiihtäjien kanssa. Lisäksi hän on saanut seurata läheltä muiden huippujen harjoittelua kesän kilpailutapahtumien yhteydessä.Erilaisissa harjoitusympäristöissä kiriapu on vaihdellut laidasta laitaan. Treeniseurana ovat olleet niin Kaisa Mäkäräinen https://www.is.fi/haku/?query=kaisa+makarainen kuin Antti Tuisku https://www.is.fi/haku/?query=antti+tuisku

Kuka on ollut tärkein sparraajasi?





– Sekin on varmaan henkilökysymys, tarvitseeko sparraajaa vai ei. Minulla on ollut Matti, joka on hiihtänyt peruukki päässä.