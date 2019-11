Iivo Niskanen iski tiskiin kovan tavoitteen – Venäjän ykköstähti Aleksandr Bolshunov vastasi yllättävällä kommentilla

Maastohiihto

Suomen hiihdon ykkösnimi Iivo Niskanen https://www.is.fi/haku/?query=iivo+niskanen on uhkunut tervettä itseluottamusta alkavan kauden kynnyksellä. Kaksinkertainen olympiavoittaja toivoo hurjien treenimäärien https://www.is.fi/maastohiihto/art-2000006324423.html siivittävän itsensä tällä kaudella normaalimatkojen maailmancupin – ja kenties jopa maailmancupin kokonaiskilpailun – voittoon.27-vuotias Niskanen nimesi päävastustajakseen viime kaudella maailmancupin kokonaiskisan kakkossijan vieneen Aleksandr Bolshunovin https://www.is.fi/haku/?query=aleksandr+bolshunovin . Monet suomalaiset hiihtoasiantuntijat ovat nostaneet 22-vuotiaan venäläistalentin arvokisattoman kauden ykkössuosikiksi.Härkämäisen vahva Bolshunov on yleensä pitänyt leikkimielisestä uhoamisesta vastustajien kanssa, mutta juuri ennen Rukan maailmancupin alkua sävel oli yllättäen toinen.– En ajattele sitä (maailmancupin kokonaiskisaa). Jos Suomessa koetaan, että olen ykkössuosikki voittamaan maailmancupin, se ei ole oikein. Iivo Niskanen on tällä kaudella erittäin kovassa kunnossa. Hänestä on tullut todella vahva, Bolshunov sanoi torstaina Ilta-Sanomille.Niskanen ja Bolshunov kohtasivat vajaat pari viikkoa sitten Muonion Oloksella järjestetyissä ensilumen kilpailuissa.Niskanen oli tuolloin kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa omassa luokassaan https://www.is.fi/maastohiihto/art-2000006311127.html . Toiseksi tullut Bolshunov hävisi suomalaisvoittajalle peräti 39,8 sekuntia.

Iivo Niskanen on kertonut harjoitusmääräkseen huimat 1100 tuntia. Miltä se sinusta kuulostaa?

– En oikein osaa sanoa tuohon mitään, koska me emme laske harjoitusmääriä tunneissa vaan kilometreissä, Bolshunov kommentoi.

Kuinka paljon sinulle on kertynyt kilometrejä tänä vuonna?