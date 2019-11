Hrrr, miten upeita kuvia! Suomen hiihtotähdet julkaisivat otoksia Lapin hyisiltä laduilta – Mari Eder kiinnitti huomion timmiin vyötäröönsä

Maastohiihto

Hrrr, miten upeita kuvia! Suomen hiihtotähdet julkaisivat otoksia Lapin hyisiltä laduilta – Mari Eder kiinnitt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvat: Katso jutussa mainitut hiihtäjien otokset tämän jutun lopusta.

Krista Pärmäkosken otos:

Kerttu Niskasen kuva:

Iivo Niskasen kuva kolmen päivän takaa:

Mari Ederin synttärikuva:

Anita Korvan armeijaotos: