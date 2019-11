Ruotsalainen hiihtolupaus lyyhistyi sairaskohtauksen takia suihkuun – pikkusormikaan ei liikkunut: ”Onneksi puhelin oli mukana”

Maastohiihto

Ruotsalainen hiihtolupaus lyyhistyi sairaskohtauksen takia suihkuun – pikkusormikaan ei liikkunut: ”Onneksi pu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Edes pikkurilli ei liikkunut”

Haluaa jo suksille