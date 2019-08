Maastohiihto

Martti Jylhän, 32, huima elämänmuutos – lopetti yllättäen urheilu-uransa, työpaikka löytyi heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/haku/?query=ville+nousiainen

https://www.is.fi/haku/?query=sami+jauhojarvi

https://www.is.fi/haku/?query=matias+strandvall

https://www.is.fi/haku/?query=anssi+pentsinen