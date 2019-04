Suomen hiihtomaajoukkueen valinnat kuohuttavat tunteita kulisseissa – ”Valmentajien välillä on selviä jännitteitä”

Maastohiihto

Suomen hiihtomaajoukkueen valinnat kuohuttavat tunteita kulisseissa – ”Valmentajien välillä on selviä jännitte

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maanantaina julkaistut maastohiihdon maajoukkuevalinnat ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan kuohuttaneet tunteita kulisseissa.Erityisen kipakkaa keskustelua ovat aiheuttaneet miesten maajoukkuevalinnat – tiettävästi ainakin kokeneen Pekka Vähäsöyringin https://www.is.fi/haku/?query=pekka+vahasoyringin valmennusringissä.Vähäsöyrinki on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisvalmentajista, mutta nyt hänen suojateistaan sen paremmin Ari Luusua https://www.is.fi/haku/?query=ari+luusua kuin Juho Mikkonen https://www.is.fi/haku/?query=juho+mikkonen eivät kelvanneet maajoukkuevalmennukselle, jonka toimenkuvia uudistettiin viime viikolla.Heikosti menneen kauden päätteeksi päävalmentaja Matti Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=matti+haavisto siirrettiin maajoukkueen johtajaksi. Nyt maajoukkueen varsinaisesta valmennustyöstä vastaavat Teemu Pasanen https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pasanen ja Mikko Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+virtanen miehissä sekä Ville Oksanen https://www.is.fi/haku/?query=ville+oksanen ja Ilkka Jarva https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+jarva naisissa.Miesten ryhmästä jäivät kauden jälkeen oma-aloitteisesti sivuun aktiiviuransa päättäneet Matti Heikkinen https://www.is.fi/haku/?query=matti+heikkinen ja Antti Pentsinen https://www.is.fi/haku/?query=antti+pentsinen , mikä avasi ovia uusille kasvoille. Heitä uudessa maajoukkueringissä myös nähdään, muttei siis esimerkiksi Luusuaa, joka edusti viime kaudella Suomea muutamissa maailmancupin starteissa.– Kulisseissa on nyt valmentajien välillä selviä jännitteitä. Puhutaan siis näkemyseroista maajoukkuevalmennuksen ja tiettyjen muiden valmentajien välillä, vankka sisäpiirilähde kertoi.– Osa hiihtovaikuttajista näkee, että nykyään Suomen maajoukkueeseen pääsee parhaiten, jos on ensin päässyt niin sanotun sisäpiirin valmennettavaksi – toisin sanoen jonkun nykyisen maajoukkueluotsin henkilökohtaiseksi suojatiksi.Pekka Vähäsöyrinki valmentaa naismaajoukkueen kokenutta Kerttu Niskasta https://www.is.fi/haku/?query=kerttu+niskasta , jonka viime kausi meni penkin alle. IS tavoitti Vähäsöyringin, joka ei tässä vaiheessa halunnut kommentoida tuoreita maajoukkuevalintoja. Hän oli pettynyt valintoihin myös vuosi sitten, kun Luusua putosi maajoukkueesta.– Pidän Luusuan sivuuttamista oikeusmurhana, jos siis ajatellaan, että A-maajoukkueeseen halutaan valita urheilijat tulosten perustella. Lähes poikkeuksetta maajoukkueeseen on valittu urheilijoita juuri tulosten perusteella, mutta nyt niin ei tapahtunut. Valittujen joukossa on Aria viime kaudella heikommin menestyneitä urheilijoita, se on selvä asia, Vähäsöyrinki kommentoi IS:lle keväällä 2018.Luusua itse avasi sanaisen arkkunsa Otepään maailmancupviikonlopun yhteydessä tammikuussa 2019. Luusua ei ymmärtänyt, millä perusteilla hänet pudotettiin sprinttikilpailusta.– Kun kysyin perustelua sprinttivalmentajalta, sain muutaman sanan vastauksen. Näyttöni oli kuulemma liian vanha. Oma vastaukseni oli sitten kyllä pidempi, Luusua sanoi tuolloin IS:lle.Hän oli Kuusamon maailmancupissa marraskuun lopussa perinteisessä sprintissä sijalla 21 ja neljänneksi paras suomalainen. Luusua uskoi sen riittävän näytöksi.– Totta kai ottaa päähän, kun bravuurimatkalleen ei pääse ja kokee kärsineensä vääryyttä. Muita urheilijoita vastaan minulla ei tietenkään ole mitään, päinvastoin. Mutta valmennusjohto kokonaisuutena ei ole tässä asiassa toiminut asianmukaisesti. Jossain vaiheessa alkaa mitta tulla täyteen, Luusua kommentoi IS:lle tuolloin.Nyt Luusua, 31, oli niukkasanaisempi valinnoista.– Puhuin viime talvena (tammikuussa) suuni puhtaaksi maajoukkueen toiminnasta, ja tuntuu, että nyt on parempi olla hiljaa, Ski Team Mäenpäätä edustava Luusua perusteli.

Uskotko, että taannoisella purkautumisellasi oli jonkinlainen vaikutus nyt tehtyihin valintoihin?

– En osaa yhtään sanoa. Ymmärrän toki, että valinnat ovat haastavia, ja rannalle jää aina joitain pettyneitä hiihtäjiä. Itse en osaa enää oikein olla edes pettynyt. Viime vuonna maajoukkueesta putoaminen otti kupoliin, mutta nyt osasin jo varautua siihen, kertoi Luusua, joka venyi viime kaudella kertaalleen palkintopallille (kolmas) pitkien matkojen Ski Classic -sarjassa.

Vaikuttaako putoaminen jollain tavalla jatkosuunnitelmiisi ammattihiihtäjänä?

– Ei se vaikuta. Treenaan ja valmistaudun tulevaan kauteen samalla tavalla kuin vuosi sitten. Pitää yrittää nousta takaportin kautta maajoukkueeseen, nelinkertainen SM-mitalisti summasi.