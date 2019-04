Iivo Niskanen ei hätkähtänyt Krista Pärmäkosken kovasta yllätysvedosta – kertoi, miksei ole itse päätynyt samaan

Maastohiihto

Iivo Niskanen ei hätkähtänyt Krista Pärmäkosken kovasta yllätysvedosta – kertoi, miksei ole itse päätynyt sama

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjoittelussa halutaan nyt kokeilla jotain erilaista, kun on arvokisaton vuosi. Ei voi pelätä, vaan nyt pitää ottaa riskejä.