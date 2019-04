Maastohiihto

Kommentti: Perseelleen meni Yle – hiihtojen katoaminen maksukanaville viiltää suomalaisuuden ytimeen

Yli puolen miljardin euron vuosibudjetilla operoiva Yle ei saanut pidettyä hiihdon maailmancupeja vapaasti katsottavilla kanavilla.

Viikonloppujen yleistunnelma muuttuu

En usko, että hiihtoja katsotaan vuoden 2021 jälkeen yhtä monessa torpassa kuin tällä hetkellä.

Istutaan saunatakissa ja televisiosta tulee hiihdot.