Maastohiihto

Kaisa Mäkäräinen mitalijahtiin – haastaa viikonloppuna Krista Pärmäkosken ja kumppanit SM-kisoissa

https://www.is.fi/haku/?query=kerttu+niskasen

https://www.is.fi/haku/?query=laura+monosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy