Kuka voittaa MM-Seefeldin kuninkuusmatkan? IS seuraa 50 kilometrin kisaa hetki hetkeltä

Antti Ojansivu kärjessä!

Kilpailu on saanut suomalaisjohtajan: Antti Ojansivu on kärjessä 17,8 kilometrin kohdalla.

Toisena Norjan Hans Christer Holund.

Suuria johtopäätöksiä tilanteesta on vaikea tehdä, sillä kärkiryhmä on kasassa ja siinä on mukana vielä 47 hiihtäjää.