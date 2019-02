Iivo Niskanen vihjaili jättävänsä kuninkuusmatkan väliin MM-kisoissa? Kertoi reilun viikon päässä siintävästä suuresta haaveestaan

Maastohiihto

Iivo Niskanen vihjaili jättävänsä kuninkuusmatkan väliin MM-kisoissa? Kertoi reilun viikon päässä siintävästä

Suomen miesten 4 x 10 kilometrin viestijoukkue perjantain kisaan julkistettiin torstaiaamuna. Siinä hiihtävät odotetusti Ristomatti Hakola https://www.is.fi/haku/?query=ristomatti+hakola Perttu Hyvärinen https://www.is.fi/haku/?query=perttu+hyvarinen ja Matti Heikkinen https://www.is.fi/haku/?query=matti+heikkinen . Todennäköisesti juuri edellä mainitussa järjestyksessä.Joukkueen ykköstähti Niskanen oli ehtinyt pohtia eilisen päämatkansa tulosta yön yli. Heti tuoreeltaan kisan jälkeen hänen olemuksensa vaikutti pettyneeltä.

Onko pronssi yhtään kirkastunut nukutun yön jälkeen?

– En ole katsonut vielä. Siinä se pöydällä oli…Niskanen harmitteli eilen erityisesti suksivalintaansa. Hän valitsi kahdesta kisaparista väärin.Valitsematta jäänyt pari käytiin testaamassa kilpailun jälkeen.– Tulos oli vähän samansuuntainen kuin ounastelin. On hankala sanoa, olisiko se mitään kirkastanut. Ei ainakaan huonompaan suuntaan, Niskanen muotoili.Perjantain viestin jälkeen miesten MM-ohjelmaan kuuluu vielä sunnuntain vapaan hiihtotavan 50 kilometrin kuninkuusmatka.Niskanen ei vielä paljastanut suoraan, aikooko hän olla mukana yhteislähtökisassa.Vain kuusi päivää sunnuntain kisan jälkeen, viikon päästä lauantaina Oslon Holmenkollenilla käydään maailmancupiin kuuluva legendaarinen 50 kilometrin taisto, jossa hiihtotapana on Niskaselle vahvempi perinteinen.– Huomenna katsotaan sitä päätösmatkalle osallistumista.– Arvokisakullat on, mutta Kollen on sellainen, joka on äärettömän kova kisa Norjassa ja koko cupissa. Jos joskus haluan jonkun yksittäisen kisan vielä voittaa, niin se on Kollen, Niskanen sanoi vihjailevasti.– Sen kanssa puntaroin vähän. Vaikka siitä ei arvokisamitalia saakaan, se on ollut aina haaveena.Holmenkollen on maailmancupin ainoa 50 kilometrin kilpailu. Niskanen on sijoittunut kisassa parhaimmillaan toiseksi vuonna 2017 ja neljänneksi 2014.