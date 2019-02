Maastohiihto

Kaksintaistelu kello 15! MM-trillerissä Iivo vs. Bolshunov – norjalaistähti: ”Hän on maailman paras”

Kaksikosta Iivo on suosikki. Hän on maailman paras perinteisen hiihtäjä. Jos Iivolla suksi toimii keskiviikkona, hänen voittamisensa on lähes mahdotonta.

Iivo ja Bolshunov eivät ole olleet tekemisissä. En ole heitä juttelemassa nähnyt. Sanoisin, että heidän välinsä ovat ammatilliset.