Maastohiihto

Norjalaiset veivasivat paineet Iivo Niskasen niskaan – suomalainen heitti naurulla höystetyn vastakuitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla IS:n kisatiimi analysoi miesten 15 kilometrin ennakkoasetelmat ja perkaa naisten 10 kilometrin kilpailun





Pentsinen antaa viestinäyttöjä