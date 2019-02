Kerttu ja Iivo Niskanen ovat hiihdon supersisarukset – ”Uskon, että tänä viikonloppuna voi tulla lisää liikuttavia hetkiä”

Maastohiihto

Kerttu ja Iivo Niskanen ovat hiihdon supersisarukset – ”Uskon, että tänä viikonloppuna voi tulla lisää liikutt

Suomen

hiihtomaajoukkueen kirkkaimpiin tähtiin jo vuosia lukeutuneet sisarukset Iivo https://www.is.fi/haku/?query=iivo ja Kerttu Niskanen https://www.is.fi/haku/?query=kerttu+niskanen lähtevät jälleen kerran isot odotukset niskassaan arvokisaladulle.Pohjois-Savosta pienestä Vieremän pitäjästä maailmalle ponnistaneet sisarukset on tunnettu jo pitkään ympäri hiihtomaailman.Ylä- ja alamäkiä on riittänyt, mutta molemmat ovat kerta toisensa jälkeen kammenneet takaisin eturiviin – Kerttu viimeksi viime viikkojen aikana.Matka kohti maailmanhuippua alkoi vuosia sitten Eero https://www.is.fi/haku/?query=eero -isän tekemiltä laduilta kotitalon viereiseltä pellolta. Siellä hiihtokärpänen puraisi sisaruksia niin lujaa, ettei paluuta ollut.

Miten vieremäläisistä sisaruksista tuli niin hyviä?

Vaatimaton





Hiihtäjäsisarusten





Niskasten