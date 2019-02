Maastohiihto

Hiihtääkö Iivo Niskanen sittenkin yhdistelmäkilpailun? Norjan valmentajalta puhuttava lausunto

Maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen https://www.is.fi/haku/?query=iivo+niskanen on Seefeldin MM-kisojen suuri suomalaistoivo. Niskanen hiihtää varmuudella sunnuntaisessa parisprintissä sekä tiistaina 15 kilometrillä, mutta lauantain yhdistelmäkisan osalta hänen tilanteensa on toistaiseksi ollut suuri salaisuus.Jos norjalaisilta kysytään, he ovat varmoja, että Niskanen hiihtää myös lauantaina. IS tapasi hetki sitten Norjan valmentajan Eirik Myhr Nossumin https://www.is.fi/haku/?query=eirik+myhr+nossumin , joka sanoi asiasta tähän tyyliin:– Uskon, että Iivo on kova vastustaja myös lauantaisessa yhdistelmäkisassa, Nossum sanoi arvoituksellisesti.

Tiedätkö sinä jo, että Iivo hiihtää huomisessa kisassa?

– Ei minulla ole mitään varmuutta asiasta, mutta miksi hän ei hiihtäisi? Iivo on hyvässä kunnossa, ja hänen vapaan tekniikkansa on kehittynyt sen verran, että hän taistelee mitaleista myös sillä matkalla, Nossum perusteli.Asia ratkeaa tänään Suomen maastohiihtomaajoukkueen infossa.