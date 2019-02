Kommentti: Kukkopojan ja rähisijän skandaalinkäryinen välikohtaus oli parasta markkinointia hiihdolle ja MM-kisoille

Maastohiihto

Kommentti: Kukkopojan ja rähisijän skandaalinkäryinen välikohtaus oli parasta markkinointia hiihdolle ja MM-ki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Vaikka kumpikin riitapukari suhtautui kisan jälkeen välikohtauksiin maltillisesti, pinnan alla kytevät jännitteet voimistuivat entisestään.