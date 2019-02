Maastohiihto

Maajoukkuehiihtäjän valmennuspaketin arvo on 90 000 euroa vuodessa – ”Se on vähän sellaista kilpavarustelua”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmennuspaketilla hulppea hinta





Hiihtäjille kansalaispalkkaa?