Maastohiihto

Hiihtovälineyhtiö One Wayn konkurssi rumenee: Johdolle lyötiin satojentuhansien korvausvaateet

Perusteet:

Yhtiö on myynyt tuotteita viime talvena ranskalaisyhtiölle 82 027 eurolla. Myynti on ollut raskaasti tappiollista, sillä yhtiö oli ostanut kyseiset tuotteet 227 145 eurolla.

Kaupat tehtiin vain noin viikko sen jälkeen kun yhtiön hallitus oli jo käsitellyt konkurssiin hakeutumista ja pari viikkoa ennen konkurssihakemusta. Alihintaan tehdylle kaupalle ei ollut liiketaloudellista perustetta. Tappiota on koitunut 145 118 euroa.

Haastehakemuksen liitteenä olevan laskun mukaan Ranskaan myyty tavaraerä on sisältänyt muun muassa takkeja, käsineitä, huppareita, alusvaatteita, t-paitoja, päähineitä ja hanskoja.

Yhtiö on myös tilannut suksisauvoja juuri ennen konkurssia 51 343 eurolla. Tuotteita ei ole tuotu Suomeen.

Lisäksi yhtiö on tilannut muita tuotteita 55 746 eurolla. Tuotteiden saapumista Suomeen ei ole pystytty todentamaan.

Toimitusjohtajalle on myyty alihintaan tytäryhtiön osakkeita. Vahingon määrä 18 925 euroa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huippuhiihtäjät käyttivät One Wayta





Kiista ampumahiihtotähden kanssa