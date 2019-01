Therese Johaug ei tunnistanut Eveliina Piippoa vielä joulukuussa, mutta nyt tilanne on toinen: ”Ei katsottu enää niin vinoon”

Maastohiihto

Eveliina Piippo on vahvasti kiinni Suomen viestijoukkueen ankkurin paikassa MM-kisoja silmällä pitäen.

Jos hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Matti Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=matti+haavisto oli tyytyväinen viikonlopun maailmancupin antiin, aihetta hymyyn oli myös Ulricehamnin kisojen nuorimmalla suomalaisella, 20-vuotiaalla Eveliina Piipolla https://www.is.fi/haku/?query=eveliina+piipolla Piipon viikkoon mahtui paitsi viikonlopun viestin kolmossija ja uran paras henkilökohtainen maailmancupsijoitus (20:s) myös aiemmin viikolla Lahdessa saavutettu alle 23-vuotiaiden MM-hopea.– Ei tämä ihan kympin viikko ollut. Jokaisessa suorituksessa oli parannettavaa, mutta kohtuullisen hyvin mielin voi suunnata takaisin Suomeen, lentokentältä puhelimitse tavoitettu Piippo kertoi.– Juhlan paikka on, jos kone nousee aikataulussa Suomeen ja pääsen joskus vielä Pirkkalan-sänkyyn nukkumaan.Hiihtopiireissä Piipon varaan on laskettu paljon suomalaisen naishiihdon tulevaisuuden tiennäyttäjänä yhdessä Anita Korvan https://www.is.fi/haku/?query=anita+korvan ja Johanna Matintalon https://www.is.fi/haku/?query=johanna+matintalon kanssa. Ennen kuluvaa kautta hän oli kuitenkin yltänyt vain kerran maailmancupin pisteille, mutta kahden viime kuukauden aikana hän on jo kahdesti ankkuroinut Suomen maaliin viestin kolmantena.Kun edellisen kerran viesti hiihdettiin Beitostölenissä joulukuussa, muun muassa Norjan tähti Therese Johaug https://www.is.fi/haku/?query=therese+johaug katsoi palkintokorokkeella Piippoa kummeksuen, koska ei tunnistanut häntä.

Tuliko tällä kertaa samanlaisia katseita?